Livestream bán hơn 14.400 sản phẩm kém chất lượng, 9 đối tượng bị khởi tố

Nhóm đối tượng tổ chức livestream quảng cáo, bán ra thị trường hơn 14.400 sản phẩm kém chất lượng. Mở rộng điều tra, Công an TP Đồng Nai khởi tố tổng cộng 9 đối tượng về các hành vi lừa dối khách hàng, mua bán hóa đơn trái phép và trốn thuế.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: CA TPĐN

Ngày 31-10, Cơ quan CSĐT, Công an TP Đồng Nai cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trong vụ án kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm kém chất lượng qua mạng xã hội Facebook. Đây là kết quả điều tra mở rộng chuyên án được triệt phá ngày 6-8-2026.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Đồng Nai phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng Facebook để kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm với số lượng lớn, nguồn gốc hàng hóa không rõ ràng. Qua xác minh, cơ quan chức năng phát hiện một số sản phẩm có dấu hiệu kém chất lượng, trong đó có sản phẩm đã bị Sở Y tế TP Hà Nội thu hồi số công bố nhưng vẫn được nhóm này tiếp tục đưa ra thị trường tiêu thụ.

Cơ quan CSĐT đã tiến hành kiểm tra, niêm phong và thu giữ 185 thùng hàng hóa. Ảnh: CA TPĐN

Ngày 6-8-2026, Công an TP Đồng Nai phối hợp Công an TPHCM và các đơn vị liên quan kiểm tra, khám xét đồng loạt 3 địa điểm kinh doanh tại TP Đồng Nai và TPHCM, thu giữ 185 thùng hàng hóa cùng nhiều tài liệu phục vụ điều tra.

Quá trình điều tra xác định, cuối năm 2022, đối tượng Đinh Mã Hoài Nam (sinh năm 1991) thành lập Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà, trụ sở tại phường An Lộc, TP Đồng Nai, để kinh doanh online. Hỗ trợ Nam livestream giới thiệu sản phẩm trên Facebook là chị ruột Đinh Thị Hiền Vy (sinh năm 1985).

Cơ quan CSĐT làm việc với Đinh Thị Hiền Vy. Ảnh: CA TPĐN

Mặc dù biết Sở Y tế TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2097/QĐ-SYT (ngày 10-10-2025) thu hồi số công bố đối với 4 sản phẩm (gồm: bôi nhức răng VP, liền sẹo VP, nhiệt miệng VP và nước súc miệng VP) nhưng nhóm vẫn che giấu thông tin, tiếp tục giới thiệu và bán các sản phẩm này qua livestream. Kết quả, Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà đã tiêu thụ 14.434 sản phẩm thuộc diện bị thu hồi số công bố, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Cơ quan điều tra cũng phát hiện công ty kê khai không đúng doanh số bán hàng, có dấu hiệu trốn thuế; đồng thời sử dụng bất hợp pháp hơn 130 hóa đơn giá trị gia tăng để bán cho một số doanh nghiệp tại TP Đồng Nai và TPHCM nhằm hợp thức hóa các dòng tiền kinh doanh.

Cơ quan CSĐT làm việc với Đinh Mã Hoài Nam. Ảnh: CA TPĐN

Quá trình điều tra, Đinh Mã Hoài Nam, giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty, khai nhận trước khi thành lập doanh nghiệp đã kinh doanh online, bán hàng hóa với tổng giá trị hơn 22 tỷ đồng nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định.

Đến nay, tổng cộng 9 đối tượng đã bị khởi tố về các tội “Lừa dối khách hàng”, “Mua bán hóa đơn trái phép” và “Trốn thuế”. Công an TP Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò các cá nhân liên quan.

PHÚ NGÂN