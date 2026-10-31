Truy tố 31 bị can trong vụ án tại Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung

Viện KSND tối cao truy tố 31 bị can trong vụ án tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM), Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS) và các đơn vị liên quan do có các sai phạm trong đầu tư, xây dựng nhà máy, kinh doanh và xuất khẩu quặng sắt.

Ngày 31-10, thông tin từ Viện KSND tối cao, cơ quan này đã ban hành cáo trạng truy tố 31 bị can trong vụ án ra xét xử.

Trong đó, bị can Bùi Thanh Bình, cựu Tổng Giám đốc VTM, bị truy tố về 3 tội: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; “Nhận hối lộ”; “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Hai bị can Nguyễn Duy Dũng, cựu Kế toán trưởng VTM và Trịnh Khôi Nguyên, cựu thành viên Hội đồng thành viên VTM, bị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Bị can Bùi Sỹ Ngọc, cựu Trưởng phòng Vật tư VTM, bị truy tố về các tội “Nhận hối lộ” và “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Thông qua giá gói thầu 160 triệu USD khi chưa đủ cơ sở

Theo cáo trạng, các bị can Mai Văn Tinh, cựu Chủ tịch HĐQT VNS, cùng các cựu thành viên HĐQT gồm Đặng Thúc Kháng, Nguyễn Minh Xuân và Lê Phú Hưng đều biết giá gói thầu EPC của dự án Nhà máy Gang thép Lào Cai ở mức 160 triệu USD là không có cơ sở. Hồ sơ chào giá của các nhà thầu khác do VNS, VTM thu thập có mức thấp hơn, nhưng các bị can không yêu cầu làm rõ.

Các bị can vẫn đồng ý thông qua, ban hành nghị quyết phê duyệt giá gói thầu trước khi VTM lập, thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án.

Bị can Đậu Văn Hùng, cựu Tổng Giám đốc VNS và Lê Xuân Tuấn, cựu Giám đốc Công ty Khoáng sản Lào Cai, là đại diện các thành viên góp vốn, trực tiếp đàm phán, thống nhất giao Công ty TNHH Tập đoàn Gang thép Côn Minh (Trung Quốc) thực hiện gói thầu với giá 160 triệu USD khi chưa có căn cứ. Đậu Văn Hùng còn chỉ đạo cấp dưới sử dụng thông tin, số liệu tính toán không có cơ sở để trình HĐQT VNS phê duyệt giá gói thầu.

Các hành vi vi phạm quy định về lập, thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư dự án gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 241 tỷ đồng.

Cựu Tổng Giám đốc VTM nhận hối lộ hơn 62 tỷ đồng

Cơ quan chức năng xác định, trong hoạt động kinh doanh quặng sắt, Bùi Thanh Bình vì động cơ cá nhân đã chỉ đạo nhân viên xây dựng giá bán thấp hơn giá thị trường, gây thất thoát tài sản nhà nước tính theo phần vốn góp của VNS tại VTM hơn 434 tỷ đồng.

Cụ thể, Bùi Thanh Bình thỏa thuận với đại diện các doanh nghiệp, chỉ đạo nhân viên tạo điều kiện bán quặng sắt với giá thấp; hợp thức thủ tục mua than cốc từ những doanh nghiệp do bị can lựa chọn và nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 62 tỷ đồng.

Trong đó, Bùi Thanh Bình nhận 48 tỷ đồng từ Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Phát; nhận 5 tỷ đồng từ Ngô Tiến Cương, Giám đốc Công ty Tiến Đại Phát; nhận 1,8 tỷ đồng liên quan Nguyễn Duy Nghiệp, Giám đốc Công ty An Bình và Lê Xuân Định; nhận 7,4 tỷ đồng từ Nguyễn Xuân Tốt, Giám đốc Công ty Trung Thành, trong các giao dịch quặng sắt, than cốc.

ĐỖ TRUNG