Nghệ An hủy nổ thành công quả bom nặng hơn 300kg

Ngày 16-10, Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 – Anh Sơn và Ban Chỉ huy Quân sự xã Đô Lương (tỉnh Nghệ An) phối hợp hủy nổ thành công một quả bom có sức công phá lớn sót lại sau chiến tranh.

Quả bom được phát hiện dọc bờ sông Lam sau mưa lũ

Trước đó, lúc 14 giờ 30 phút ngày 14-10, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đô Lương nhận thông báo của người dân về việc phát hiện 1 quả bom chưa nổ dọc bờ sông Lam.

Do những đợt mưa lũ vừa qua, bờ sông Lam thuộc địa phận xóm 3 Đặng Sơn, xã Đô Lương bị sạt lở vào bờ trên 50m, sâu 6m đã phát lộ quả bom.

Nhận tin báo, Ban chỉ huy Quân sự xã Đô Lương đã cử lực lượng căng dây khoanh vùng bảo vệ hiện trường, chờ lực lượng chức năng xử lý; phối hợp chính quyền thông báo các hộ làng chài di chuyển đến vị trí an toàn; lên kế hoạch cùng các đơn vị chức năng để tiêu hủy quả bom.

Lực lượng chức năng tiến hành hủy nổ quả bom an toàn

Theo xác định, đây là loại bom phá, ký hiệu MK-82, đường kính 35cm, dài 155cm, nặng khoảng 340kg, còn nguyên kíp nổ và là quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Lực lượng công binh đã vô hiệu hóa ngòi nổ, phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức vận chuyển quả bom đến khu vực xóm 1 Nam Sơn, xã Đô Lương và tiêu hủy thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

HỒ VĂN NGỢI