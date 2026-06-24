Hủy nổ thành công quả bom nặng 250kg sót lại sau chiến tranh

Ngày 24-6, Ban Chỉ huy quân sự xã Đô Lương phối hợp Ban Công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An xử lý hủy nổ thành công quả bom nặng khoảng 250kg còn sót lại sau chiến tranh.

Quả bom nặng khoảng 250kg

Trước đó, lúc 12 giờ 30 phút ngày 22-6, Ban Chỉ huy quân sự xã Đô Lương (tỉnh Nghệ An) nhận được tin báo của người dân về việc trong lúc đào móng xây Trường Tiểu học Lưu Sơn, nhà thầu xây dựng phát hiện một quả bom.

Khu vực phát hiện quả bom

Theo Ban Chỉ huy quân sự xã Đô Lương, đây là quả bom phá còn sót lại sau chiến tranh, được đánh giá rất nguy hiểm và là quả bom lớn nhất từng được phát hiện trên địa bàn. Quả bom nằm sâu khoảng 2,5m dưới lòng đất, ký hiệu MK82, dài 1,55m, đường kính 27,5cm, nặng khoảng 250kg và còn nguyên kíp nổ.

Sau khi xác minh thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đô Lương phối hợp với các lực lượng sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm; khoanh vùng, cắm biển báo hiệu nguy hiểm, cắt cử lực lượng canh gác 24/24.

Lực lượng chức năng di chuyển quả bom

Lực lượng công binh - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã vô hiệu hóa ngòi nổ và di chuyển quả bom đến khu vực hậu cứ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Anh Sơn (thuộc địa phận xóm 1 Nam Sơn, xã Đô Lương) để tiêu hủy.

DƯƠNG QUANG