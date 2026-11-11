Hạ viện Mỹ chuyển kiến nghị luận tội Bộ trưởng Chiến tranh tới Ủy ban Tư pháp

Ngày 10-11 (giờ miền Đông nước Mỹ), Hạ viện Mỹ bỏ phiếu chuyển kiến nghị luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tới Ủy ban Tư pháp, qua đó tạm thời ngăn chặn nỗ lực luận tội ông. Tuy nhiên, phe Dân chủ có thể nối lại nỗ lực này khi Quốc hội khóa mới bắt đầu hoạt động vào năm 2027.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh: THX

Với 211 phiếu thuận và 204 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua đề xuất chuyển kiến nghị gồm 8 điều khoản luận tội ông Pete Hegseth tới Ủy ban Tư pháp Hạ viện, hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát.

Nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie, người khởi xướng nỗ lực luận tội, cảnh báo việc chuyển kiến nghị sang Ủy ban Tư pháp sẽ khiến đề xuất bị gác lại. Không nghị sĩ Cộng hòa nào khác ủng hộ ông Massie, trong khi 11 nghị sĩ Dân chủ không tham gia bỏ phiếu.

Kết quả này giúp ông Hegseth tạm thời tránh nguy cơ bị luận tội tại Hạ viện trong nhiệm kỳ hiện nay.

Cùng ngày, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries cho biết sẽ thảo luận với các nghị sĩ về khả năng nối lại nỗ lực luận tội ông Hegseth khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 1-2027.

Tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc, ông Hegseth bác bỏ các cáo buộc, gọi nỗ lực luận tội là một “trò hề”, đồng thời bảo vệ hoạt động lãnh đạo quân đội Mỹ.

Tổng thống Donald Trump tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Hegseth, trong khi Phó Tổng thống JD Vance cho rằng nỗ lực luận tội không xuất phát từ cuộc chiến tại Iran mà liên quan đến việc ông Hegseth đối đầu với bộ máy quan liêu tại Lầu Năm Góc.

Ông Hegseth bị cáo buộc lạm quyền, làm suy yếu an ninh quốc gia và chịu trách nhiệm chính trong cuộc chiến tại Iran. Nghị sĩ Massie còn cáo buộc ông Hegseth phạm các tội nghiêm trọng, trong đó có việc tiến hành chiến dịch quân sự nhằm phế truất Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hồi tháng 1-2026.

KHÁNH MINH