Mỹ bác thông tin bất hòa giữa Tổng thống và Bộ trưởng Chiến tranh

Nhà Trắng bác tin tức truyền thông cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth bất đồng liên quan đến vấn đề Iran, khẳng định đây là thông tin sai sự thật nhằm bôi nhọ chính quyền.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. Ảnh: WHITE HOUSE

Động thái trên diễn ra sau khi báo Washington Post đưa tin đã xuất hiện căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Hegseth.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt nêu rõ: "Tôi đã có mặt tại Trại David cùng Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Hegseth. Chuyện đó chưa từng xảy ra và chúng tôi đã nhiều lần nói rõ điều này với Washington Post".

Bà Leavitt cũng chỉ trích một số cơ quan truyền thông liên tục tìm cách bôi nhọ Bộ trưởng Hegseth, đồng thời khẳng định Tổng thống Mỹ hoàn toàn tin tưởng Bộ trưởng Chiến tranh.

Trước đó, Washington Post dẫn hai nguồn tin cho biết một cuộc tranh luận căng thẳng đã xảy ra bên lề cuộc họp nội các tại Trại David, ngày 31-7. Tổng thống Mỹ được cho là đã chất vấn Bộ trưởng Hegseth về tình trạng thiếu hụt tên lửa khiến Mỹ phải hạn chế các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Khi bị chất vấn, ông Hegseth được cho là đã đổ lỗi cho Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Stephen Feinberg vì không cập nhật đầy đủ tình hình cho Nhà Trắng.

MINH CHÂU