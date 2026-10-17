Hàng nhãn riêng thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng

Tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, hộ kinh doanh năm 2026 do UBND phường Phú Lâm, TPHCM tổ chức mới đây, các sản phẩm thuộc dòng Co.op Select và Co.op Happy của nhà bán lẻ Saigon Co.op được giới thiệu tới người tiêu dùng địa phương.

Sản phẩm hàng nhãn riêng ngày càng được khách hàng ưa chuộng

Các sản phẩm trưng bày khá đa dạng, từ thực phẩm, gia vị đến sản phẩm chăm sóc gia đình và vệ sinh cá nhân. Đây là những mặt hàng phục vụ sinh hoạt hàng ngày, giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn khi mua sắm, đặc biệt trong bối cảnh nhiều gia đình quan tâm cân đối chi tiêu.

Theo Saigon Co.op, việc đưa hàng nhãn riêng đến các chương trình kết nối tại cộng đồng góp phần mở rộng khả năng tiếp cận sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, đồng thời tạo thêm kênh giới thiệu hàng hóa ngoài các điểm bán truyền thống.

MỸ CHÂU