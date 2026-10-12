Hơn 1.500 học sinh tham gia dự án tái hiện cuộc đời, sự nghiệp nhà bác học Lê Quý Đôn

Sáng 12-10, hơn 1.500 học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa, TPHCM) đã tham gia Lễ báo cáo dự án môn Ngữ văn hướng đến kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726 - 2026).

Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn tham gia tiết mục sân khấu hóa tái hiện cuộc đời nhà bác học Lê Quý Đôn

Theo thầy Trương Minh Đức, giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Lê Quý Đôn, dự án "Lê Quý Đôn Re:code" là hoạt động mở đầu chuỗi các hoạt động kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn được Trường THPT Lê Quý Đôn tổ chức trong năm học 2026-2027.

Dự án gồm các hoạt động tìm hiểu, tái hiện cuộc đời và sự nghiệp, hệ thống hóa kho di sản học thuật của nhà bác học Lê Quý Đôn; qua đó sáng tác các sản phẩm học tập cá nhân thể hiện suy nghĩ, tình cảm, viết tiếp ước mơ tiếp nối truyền thống hiếu học của ngôi trường vinh dự mang tên nhà bác học Lê Quý Đôn.

"Học sinh không chỉ có cơ hội tìm hiểu về lịch sử mà còn kể chuyện di sản bằng hình thức hiện đại thông qua hoạt động trải nghiệm, sáng tạo như thiết kế brochure, poster, infographic, podcast, animation, video, sân khấu hóa, tranh biện... Qua đó, các em được phát triển kỹ năng làm việc nhóm, khả năng tư duy và sáng tạo ", thầy Trương Minh Đức cho biết.

Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn tham gia tiết mục sân khấu hóa tái hiện cuộc đời nhà bác học Lê Quý Đôn



Tâm Anh, học sinh lớp 11A12, Trường THPT Lê Quý Đôn, bày tỏ, quá trình tham gia dự án giúp em hiểu sâu hơn về cuộc đời và tấm gương học tập lỗi lạc của nhà bác học Lê Quý Đôn, qua đó mang ý nghĩa truyền cảm hứng, giúp em nỗ lực nhiều hơn trong học tập.

Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn tham gia tiết mục sân khấu hóa tái hiện cuộc đời nhà bác học Lê Quý Đôn

Còn với Tuyết Anh, học sinh lớp 11A2, Trường THPT Lê Quý Đôn, đây là lần đầu tiên em có cơ hội tìm hiểu đầy đủ về cuộc đời và sự nghiệp nhà bác học Lê Quý Đôn.

Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn xem triển lãm các sản phẩm học tập của học sinh tham gia dự án

"Sau quá trình tham gia dự án, em biết cả nước có hơn 100 cơ sở giáo dục mang tên nhà bác học Lê Quý Đôn, ngoài ra còn có rất nhiều giải thưởng học thuật, thư viện mang tên Lê Quý Đôn, thể hiện tinh thần phụng sự giáo dục đất nước. Riêng tại TPHCM, Trường THPT Lê Quý Đôn chúng em đang theo học thành lập năm 1874, là ngôi trường trung học lâu đời nhất của thành phố được vinh dự mang tên Lê Quý Đôn. Đây vừa là niềm vinh dự vừa là lời nhắc nhở chúng em về tinh thần hiếu học và vươn lên trong học tập", Tuyết Anh bày tỏ.

Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn tham gia các hoạt động tương tác tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp nhà bác học Lê Quý Đôn

Nguyễn Ngọc Cát Tường, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, Trưởng nhóm Tổ chức - truyền thông của dự án, cho biết, thay vì tiếp nhận kiến thức lịch sử, văn học qua sách vở, học sinh được chủ động nghiên cứu, chọn cách thể hiện và vận dụng những điều đã học vào sáng tạo sản phẩm cụ thể.

Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn viết ước mơ của mình dán lên "Bảng vàng lời ước" được trưng bày bên cạnh tượng nhà bác học Lê Quý Đôn đặt trong khuôn viên trường

Qua đó, việc học trở nên sinh động hơn, khuyến khích khả năng sáng tạo và làm việc theo dự án, đặc biệt là việc học sinh được kể lại lịch sử bằng ngôn ngữ hiện đại, gần gũi với lứa tuổi của các em.

THU TÂM