Hơn 5.900 sản phẩm được duyệt “Tick xanh trách nhiệm”

Theo Sở Công thương TPHCM, tính đến tháng 10-2026, đã có 463 nhà cung cấp với 5.908 sản phẩm đã được duyệt tham gia chương trình “Tick xanh trách nhiệm”

Người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm tại khu vực sản phẩm “Tick xanh trách nhiệm” ở Centre Mall Võ Văn Kiệt (SATRA Võ Văn Kiệt), TPHCM (Ảnh: HOÀNG HÙNG)

Đáng chú ý, cùng với số lượng sản phẩm tham gia tăng, hoạt động kiểm nghiệm và hậu kiểm cũng được cập nhật trên hệ thống. “Tick xanh trách nhiệm” là chương trình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa trên địa bàn TPHCM do Sở Công thương TPHCM triển khai.

Theo cơ chế của chương trình, nhà cung cấp chủ động đăng ký, công khai thông tin, kết quả kiểm nghiệm và chịu trách nhiệm về sản phẩm; các hệ thống phân phối tham gia kiểm soát, hậu kiểm trong quá trình hàng hóa lưu thông. Dữ liệu của chương trình tiếp tục được cập nhật trên hệ thống theo tình hình đăng ký, phê duyệt sản phẩm, kết quả kiểm nghiệm và hoạt động hậu kiểm của các đơn vị tham gia.

MINH LAN