Thế giới

Iran tuyên bố tấn công hệ thống radar của Mỹ tại Bahrain

SGGPO

Ngày 13-11, hãng thông tấn Mehr (Iran) đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một hệ thống radar cảnh báo sớm của Mỹ đặt tại Bahrain.

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Bên trong "thành phố tên lửa" (cơ sở sản xuất tên lửa dưới lòng đất) mới của Iran. Ảnh: WANA

Đây là tuyên bố đầu tiên về một cuộc tấn công nhằm vào các khí tài quân sự của Mỹ tại một quốc gia vùng Vịnh kể từ đầu tháng 9. Theo Mehr, IRGC cho biết tấn công để trả đũa vụ không kích nhằm vào một tháp viễn thông ở huyện Sirik, thuộc tỉnh Hormozgan ở miền Nam Iran. Mỹ và Bahrain chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Trong một diễn biến khác, 4 thượng nghị sĩ Mỹ của đảng Dân chủ là Michael Bennet, Bernie Sanders, Chris Van Hollen và Tammy Duckworth tuyên bố sẽ không chấp nhận thỏa thuận chi tiêu cuối năm nếu thỏa thuận đó không hạn chế được khả năng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc tiếp tục cuộc chiến chống Iran.

Khi hạn chót cấp ngân sách (ngày 11-12) đang đến gần, các Thượng nghị sĩ trên cho rằng Quốc hội Mỹ không nên chấp nhận một thỏa thuận ngắn hạn cung cấp "hàng tỷ USD bổ sung" cho cuộc chiến mà Tổng thống lựa chọn. Bởi vì bất kỳ gói cứu trợ nào như vậy cũng phải bao gồm điều khoản cấm chính quyền sử dụng ngân sách đã được phân bổ để tiếp tục chiến tranh.

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MINH CHÂU

Từ khóa

Iran Tấn công Mỹ Radar

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