Tổng thống Ukraine gặp các đặc phái viên Mỹ tại Ireland

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Dublin, Ireland, ngày 12-11-2026. Ảnh: @VOLODYMYR ZELENSKY

Theo tờ Kyiv Independent, cuộc gặp diễn ra sau vòng đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi (UAE), kết thúc ngày 11-11. Ngay sau sự kiện này, ông Steve Witkoff và Jared Kushner đã tới Điện Kremlin để trao đổi trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin trước khi đến Ireland gặp nhà lãnh đạo Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với hai đặc phái viên Mỹ sau buổi làm việc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, đại diện châu Âu sẽ góp mặt trong vòng đàm phán hòa bình tiếp theo. Ông cũng tiết lộ đợt trao đổi tù binh sắp tới giữa Nga và Ukraine sẽ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Trả lời báo giới, đặc phái viên Jared Kushner cho biết, cuộc trao đổi với Tổng thống Ukraine diễn ra rất thuận lợi. Các cuộc thảo luận trước đó giữa phái đoàn Mỹ và Tổng thống Nga diễn ra hiệu quả. Nhà lãnh đạo Nga đã đồng ý để phía châu Âu tham gia vào tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Trước đó, sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cũng khẳng định các bên liên quan đã nhất trí về việc tổ chức vòng đàm phán kế tiếp với sự tham dự của đại diện châu Âu. Tuy nhiên, về phía Nga, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov hiện vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức thông tin này.

Trước cuộc gặp với hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có các cuộc tiếp xúc song phương với nhiều nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Andy Burnham. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Liên minh Tự nguyện gồm 37 quốc gia châu Âu sẽ nhóm họp tại thủ đô Berlin (Đức) vào tuần tới để tham dự một hội nghị thượng đỉnh về Ukraine.

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