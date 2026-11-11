Nga bắt giữ hai người bị cáo buộc làm gián điệp cho Ba Lan

Hãng tin Interfax (Nga) dẫn thông báo ngày 11-11 của Trung tâm Quan hệ Công chúng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết, cơ quan an ninh nước này đã bắt giữ và tạm giam hai người bị cáo buộc là đặc vụ của cơ quan tình báo Ba Lan, liên quan một vụ án gián điệp tại vùng Kaliningrad (Nga).

Ảnh minh họa. Nguồn: RIA NOVOSTI

Theo thông báo, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) xác định và khoanh vùng một mạng lưới tình báo của tình báo Ba Lan hoạt động tại khu vực này. Hai người bị bắt giữ được xác định là đặc vụ của Cục Tình báo Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Ba Lan và Cơ quan An ninh nội địa Ba Lan; có hoạt động thu thập thông tin về nhân sự, cơ sở vật chất của Bộ Quốc phòng Nga, cũng như tình hình kinh tế - xã hội, chính sách di cư và xã hội tại vùng Kaliningrad.

Cơ quan Điều tra thuộc Tổng cục FSB vùng Kaliningrad khởi tố vụ án đối với hai người này với tội danh gián điệp theo Bộ luật Hình sự Nga. Tòa án đã ra lệnh tạm giam các bị can trong thời gian điều tra.

Liên quan vụ việc, FSB cho biết đã gửi cảnh cáo chính thức đến 7 công dân Ba Lan và 3 công dân Nga từng liên lạc với các cơ quan tình báo Ba Lan về những hành vi có dấu hiệu vi phạm các Điều trong Bộ luật Hình sự Nga. Đồng thời, 7 công dân Ba Lan này bị cấm nhập cảnh vào Nga trong thời gian dài.

Kaliningrad là vùng lãnh thổ tách rời của Nga, nằm bên bờ biển Baltic, giáp Ba Lan và Litva. Khu vực này có vị trí địa lý quan trọng trong tương quan giữa Nga và các nước thành viên Liên minh châu Âu, NATO.

HUYỀN HƯƠNG