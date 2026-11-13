Thế giới

Tai nạn liên hoàn ở UAE, 14 người thiệt mạng

SGGPO

Ngày 12-11 (giờ địa phương), một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra ở khu vực Fujairah, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), khiến 14 người thiệt mạng và 30 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn ở UAE ngày 12-11-2026. Ảnh: GULF DAILY NEWS
Hiện trường vụ tai nạn ở UAE ngày 12-11-2026. Ảnh: GULF DAILY NEWS

Trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao UAE thông báo, các cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Cảnh sát khu vực Fujairah xác nhận, vụ việc liên quan đến 18 xe ô tô cùng 5 xe tải. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân bắt nguồn từ việc một tài xế xe tải mất kiểm soát, va chạm mạnh với một xe khác rồi lao thẳng vào hàng loạt phương tiện trên đường. Chiếc xe tải sau đó bốc cháy, ngọn lửa lan sang nhiều phương tiện khác.

Hiện 15 người trong số 30 người bị thương đã được xuất viện. Các nạn nhân mang nhiều quốc tịch khác nhau như UAE, Oman, Ấn Độ, Brazil, Pakistan, Jordan và Ai Cập.

Vụ tai nạn xảy ra chỉ vài tuần trước khi các quy định giao thông mới tại UAE có hiệu lực từ ngày 1-1-2027. Theo đó, thời gian lái xe tối đa được quy định là 9 giờ trong mỗi chu kỳ 24 giờ, nhằm giảm tình trạng mệt mỏi ở tài xế và cải thiện an toàn giao thông.

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tai nạn UAE 14 người Bộ Ngoại giao UAE Oman Ấn Độ Brazil Pakistan Jordan và Ai Cập

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