Thế giới

Mỹ: Sập tòa nhà ở New York, ít nhất 13 người thương vong

SGGPO

Ít nhất 1 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong vụ sập một tòa nhà 3 tầng xảy ra ngày 11-11 tại khu Flatbush, quận Brooklyn, thành phố New York (Mỹ).

Lính cứu hỏa đang tìm kiếm trong đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở Brooklyn. Ảnh: ABC News
Lính cứu hỏa đang tìm kiếm trong đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở Brooklyn. Ảnh: ABC News

Sở Cứu hỏa thành phố New York (FDNY) nhận được tin báo có người mắc kẹt sau khi tòa nhà đổ sập vào khoảng 16 giờ ngày 11-11 (giờ địa phương) tại 1321 Đại lộ Flatbush. 1 nạn nhân được xác nhận tử vong tại hiện trường, trong khi 4 người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, 8 người khác bị thương nhẹ.

Truyền thông Mỹ dẫn hình ảnh tại hiện trường cho thấy lực lượng cứu hỏa đang tìm kiếm trong đống đổ nát của tòa nhà 3 tầng. Một số người đã được đưa ra khỏi đống đổ nát, trong đó có một trẻ em được chuyển đi bằng cáng.

Nguyên nhân vụ sập nhà hiện chưa được xác định. Sở Xây dựng thành phố New York cho biết các thanh tra viên đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ công tác cứu hộ, đồng thời kiểm tra mức độ an toàn kết cấu của những tòa nhà lân cận.

KHÁNH HƯNG

Từ khóa

Mỹ New York sập nhà thương vong

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