Hướng đến hình thành Trung tâm năng lượng tái tạo

Sở Công thương tỉnh Cà Mau cho biết, đến cuối tháng 9-2026, tỉnh có 36 dự án điện gió được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng công suất 1.740MW. Trong đó, có 14 dự án với công suất hơn 694MW đã vận hành thương mại, 7 dự án với công suất 616MW đang triển khai thi công; 15 dự án công suất 826MW đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng…

Nhà máy điện gió Tân Thuận (xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau) đã đưa vào vận hành thương mại (ẢNH: TẤN THÁI)

Tỉnh Cà Mau có nhiều tiềm năng điện gió ngoài khơi để nối lưới và sản xuất hydro, amoniac. Do đó, tỉnh đã báo cáo Bộ Công thương, đánh giá tiềm năng phát triển 4 dự án điện gió ngoài khơi với tổng công suất 9.000MW làm cơ sở xem xét cập nhật vào quy hoạch. Ngoài ra, tỉnh cũng hỗ trợ, hướng dẫn các nhà đầu tư phối hợp Bộ NN-MT trường để thực hiện thủ tục giao khu vực biển để tiến hành nghiên cứu, khảo sát dự án điện gió ngoài khơi làm cơ sở cập nhật dự án vào quy hoạch hoặc đề xuất dự án đầu tư.

Theo ông Tô Minh Đương, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Cà Mau, điện gió ngoài khơi là điểm mấu chốt để hình thành Trung tâm Năng lượng tái tạo và công nghiệp năng lượng biển của Cà Mau. Từ đó, tạo chuỗi giá trị gồm nguồn điện - lưới điện - cảng biển - logistics - công nghiệp hỗ trợ - hydrogen xanh - xuất khẩu năng lượng. Tuy nhiên, đây là hình thức đầu tư mới nên còn gặp nhiều khó khăn trong thực hiện, đặc biệt là cơ chế, chính sách.

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