Tạo quỹ đất sạch để thu hút nhà đầu tư

Theo UBND tỉnh Cà Mau, thời gian qua, Ban Quản lý khu kinh tế đã chủ động kết nối, làm việc với các nhà đầu tư tiềm năng nhằm giới thiệu, trao đổi cơ hội hợp tác tại các khu công nghiệp, khu kinh tế. Tuy nhiên, công tác thu hút đầu tư còn gặp một số khó khăn do quỹ đất sạch tại một số khu công nghiệp, khu kinh tế còn hạn chế; một số khu công nghiệp chưa thu hút được nhà đầu tư hạ tầng nên chưa đủ điều kiện hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất để tiếp nhận các dự án thứ cấp.

Do vậy, tỉnh Cà Mau tập trung nguồn lực để đầu tư hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế (giao thông kết nối, điện, nước, xử lý nước thải, hạ tầng số); ưu tiên phát triển hạ tầng logistics, cảng và hệ thống kho bãi, logistics lạnh phục vụ thủy sản. Đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nâng cao tỷ lệ lấp đầy, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư. Theo quy hoạch, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 1 khu kinh tế với tổng diện tích hơn 10.800ha, 13 khu công nghiệp với tổng diện tích 3.664ha và 35 cụm công nghiệp, tổng diện tích 1.946ha.

THÁI TẤN