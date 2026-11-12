Thế giới

Jensen Huang từ chức CEO Nvidia giữa bê bối đời tư

SGGPO

Ngày 12-11, hãng công nghệ Nvidia (Mỹ) thông báo ông Jensen Huang đã từ chức Giám đốc điều hành (CEO). Giám đốc Tài chính (CFO) Colette Kress được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền trong thời gian hội đồng quản trị tìm kiếm người kế nhiệm chính thức.

Ông Jensen Huang, CEO Nvidia, người vừa thông báo từ chức ngày 12-11. Ảnh: Bloomberg News
Ông Jensen Huang, CEO Nvidia, người vừa thông báo từ chức ngày 12-11. Ảnh: Bloomberg News

Theo báo The Wall Street Journal (Mỹ), quyết định từ chức diễn ra sau khi xuất hiện các thông tin liên quan đến đời tư của ông Huang, trong đó có mối quan hệ với một phụ nữ Trung Quốc bị nghi có liên hệ với cơ quan tình báo nước này.

Trước đó, ông Huang đã thừa nhận không chung thủy với vợ trong thông điệp gửi nhân viên. Hội đồng quản trị Nvidia cũng đã mở cuộc điều tra độc lập sau những thông tin liên quan đến mối quan hệ của ông với người phụ nữ bị nghi có liên hệ với tình báo Trung Quốc.

Theo Nvidia, hội đồng quản trị sẽ xem xét cả ứng viên nội bộ và bên ngoài để lựa chọn CEO chính thức.

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Nvidia CEO Nvidia Jensen Huang từ chức

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