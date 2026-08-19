Văn hóa

Hà Tĩnh: Bản Rào Tre vui Tết Lấp lỗ năm 2026

SGGPO

Ngày 19-8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp UBND xã Phúc Trạch và đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (Hà Tĩnh) tổ chức chương trình Tết Lấp lỗ năm 2026.

Video: Bản Rào Tre vui Tết Lấp lỗ năm 2026

Chương trình Tết Lấp lỗ năm nay diễn ra vui tươi, ấm áp hơn khi đời sống của bà con dân bản ngày càng khởi sắc, sản xuất gặp thuận lợi.

Chương trình gồm 2 phần: phần lễ với các nội dung như dựng cây nêu, cột lễ, cung nghinh lễ vật, nghi thức cúng lễ truyền thống; phần hội gồm hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian, giao lưu thể thao...

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Tiết mục biểu diễn văn nghệ

Tết Lấp lỗ được tổ chức ngày 7-7 Âm lịch hàng năm, mang ý nghĩa "cắm lỗ, gieo hạt" báo hiệu đã hoàn thành việc gieo, trỉa trên nương rẫy.

Đây là dịp bà con dân bản tổ chức tết để ăn mừng, làm lễ cảm tạ đất trời, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mọi người được sức khỏe, cuộc sống bình an, no đủ, hạnh phúc và phát triển.

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Trao quà cho bà con dân tộc Chứt

Tết Lấp lỗ là ngày hội lớn của bà con dân tộc Chứt, nhằm gìn giữ, lưu truyền các phong tục tập quán tốt đẹp về văn hóa dân gian, nghi lễ truyền thống.

Cùng với đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc Chứt, trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên bản Rào Tre.

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Nghi thức truyền thống Tết Lấp lỗ
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Nghi thức truyền thống Tết Lấp lỗ

Dịp này, ban tổ chức chương trình trao tặng nhiều suất quà, gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt cho đồng bào dân tộc Chứt để động viên bà con đón tết đầm ấm, vui vẻ.

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Nghi thức truyền thống Tết Lấp lỗ

Bản Rào Tre hiện có 46 hộ dân tộc Chứt với 160 nhân khẩu sinh sống. Nhiều năm nay, được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng và các đơn vị, đoàn thể, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng cải thiện.

Bà con dân tộc Chứt tích lũy tiết kiệm, sản xuất lúa nước, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rừng, trồng rau màu để cuộc sống ngày càng tốt hơn.

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DƯƠNG QUANG - GIANG CƯỜNG

Từ khóa

Bản Rào Tre Tết Lấp lỗ dân tộc Chứt dân bản phong tục tập quán văn hóa dân gian

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