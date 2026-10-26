VTV2 mở khung giờ riêng dành cho phim tài liệu

Trong thông cáo báo chí phát chiều 26-10, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) cho biết, từ ngày 2-11, kênh VTV2 phát sóng phim tài liệu lúc 21 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Khung giờ cố định này tạo thêm điều kiện để khán giả tiếp cận phim tài liệu, đồng thời mở rộng cơ hội giới thiệu tác phẩm, kết nối các nhà làm phim trong và ngoài VTV.

Ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc VTV, chia sẻ, phim tài liệu là đặc sản của truyền hình. Bên cạnh tin tức, nhu cầu của khán giả là dành thời gian chậm lại, cùng theo dõi, suy ngẫm về những đề tài chỉ có phim tài liệu mới có thể truyền tải. Trước đây, phim tài liệu được phân bố ở nhiều khung giờ trên các kênh sóng, khiến khán giả chưa có điểm hẹn cố định để theo dõi thường xuyên. Khung giờ mới được kỳ vọng giúp công chúng thuận tiện tiếp cận tác phẩm và hình thành thói quen thưởng thức thể loại này.

Phim tài liệu trên VTV2 chính thức lên sóng từ ngày 2-11. Ảnh: VTV CUNG CẤP

Khung giờ mới quy tụ nhiều tác phẩm thuộc các đề tài, thể loại khác nhau, từ phim VTV Đặc biệt như Đường Cách Mệnh, Đường về, Hành trình thống nhất đến các series Hành trình đổi mới, Dòng chảy thịnh vượng và Chuyển mình. Bên cạnh phim mới, khán giả còn có dịp xem lại những tác phẩm được sản xuất từ nhiều năm trước nhưng vẫn giữ nguyên giá trị và sức hấp dẫn.

Mỗi năm, VTV sản xuất khoảng 100 phim tài liệu. Các tác phẩm được lựa chọn theo định hướng phát sóng của đài, phản ánh đời sống và những vấn đề xã hội, hướng tới giá trị giáo dục và thông điệp nhân văn. NSND, đạo diễn Nguyễn Hoàng Lâm mong muốn khung giờ chuyên biệt góp phần nâng cao vị trí của phim tài liệu, hình thành thói quen xem phim tài liệu nơi người dân và từng bước phát triển hệ sinh thái phim tài liệu trên sóng truyền hình.

NSƯT, đạo diễn Tạ Quỳnh Tư cho rằng, khung giờ mới mở ra không gian thường xuyên, đa dạng hơn cho thể loại này. Trong bối cảnh nội dung ngày càng nhanh và ngắn, phim tài liệu có khả năng ghi lại những chuyển động phức tạp của đời sống, lưu giữ diện mạo đất nước hôm nay như một phần ký ức dành cho ngày mai.

Khung giờ mới giới thiệu tác phẩm của các đơn vị thuộc VTV và các nhà sản xuất bên ngoài đài. VTV cũng duy trì hợp tác với đối tác ở châu Á, châu Âu, Mỹ và châu Phi, trong đó phim tài liệu là lĩnh vực được quan tâm trao đổi. Việc kết nối nguồn phim trong và ngoài nước tạo cơ hội giới thiệu tác phẩm, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng phim tài liệu phục vụ công chúng.

VĨNH XUÂN