Khởi tố 11 bị can tổ chức mua bán thận với giá 1,5 tỷ đồng/ca

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố 11 bị can trong 3 vụ án mua bán thận với giá từ 1,4 đến 1,5 tỷ đồng cho mỗi ca ghép.

Ngày 17-8, Công an TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC02) đã khởi tố 3 vụ án, khởi tố 11 bị can về tội "Mua bán bộ phận cơ thể người" theo Điều 154 Bộ luật Hình sự.

Công an khởi tố 11 người trong đường dây mua bán thận. Ảnh: CACC

Các bị can bị khởi tố gồm: Phạm Đỗ Đăng Khoa (37 tuổi), Nguyễn Tấn Đạt (38 tuổi), Phạm Nhất Tiến (31 tuổi), Phạm Thị Mỹ Hà (32 tuổi), Lê Bá Huy (31 tuổi), Tô Minh Trung (35 tuổi), Cao Thị Dự (38 tuổi), Nguyễn Hoàng Quốc Thái (31 tuổi), Ngô Thụy Tường Vy (33 tuổi), Cao Hữu Đông (61 tuổi) và Huỳnh Thị Thúy Vân (35 tuổi).

Công an xác định, thủ đoạn hoạt động của các nhóm đối tượng là lợi dụng nhu cầu cấp thiết của người bệnh suy thận và hoàn cảnh kinh tế khó khăn của người có nhu cầu bán thận để thực hiện hành vi môi giới mua bán để trục lợi.

Từ việc phát hiện vụ mua bán bộ phận cơ thể người vào tháng 7-2026, Công an TPHCM làm rõ Phạm Đỗ Đăng Khoa, Phạm Thị Mỹ Hà và Cao Thị Dự giữ vai trò chính. Các bị can trực tiếp tìm kiếm, kết nối người có nhu cầu ghép thận với người bán thận, thỏa thuận giá, nhận và quyết định chi phí, phân công thành viên thực hiện.

Nhóm đối tượng tham gia vào các hội nhóm trên mạng xã hội liên quan hiến, ghép thận hoặc qua mối quan hệ xã hội để tiếp cận người bệnh. Khi có người liên hệ, các đối tượng tìm người bán thận có chỉ số phù hợp với giá từ 1,4 tỷ đến 1,5 tỷ đồng/ca ghép.

Công an lấy lời khai bị can Phạm Đỗ Đăng Khoa. Ảnh: CACC

Song song đó, nhóm tìm người hoàn hoàn cảnh khó khăn, thương lượng mua thận với giá thấp hơn để hưởng mức chênh lệch đã thống nhất với người nhận. Đối tượng tìm được người bán và giao dịch thành công được hưởng 50 triệu đồng "phí giới thiệu". Đối tượng đưa đi khám, xét nghiệm, theo dõi hồ sơ nhận 10 triệu đồng cho mỗi ca.

Sau khi kiểm tra sức khỏe phù hợp, nhóm đối tượng đưa các bên đến bệnh viện khám chuyên sâu và hoàn thiện hồ sơ. Nhằm che giấu bản chất mua bán thận, nhóm đối tượng hướng dẫn các bên thống nhất khai báo về mối quan hệ, lý do hiến thận, cách trả lời bác sĩ, nhân viên y tế, người tư vấn pháp lý và hỗ trợ chuẩn bị giấy tờ.

Dù hồ sơ thể hiện chuyển giao thận tự nguyện hiến tặng nhưng thực tế các bên đã thỏa thuận giá cả và phương thức giao nhận. Sau khi trừ các chi phí liên quan, khoản chênh lệch còn lại do người tổ chức hưởng lợi.

NGUYỄN TÂN