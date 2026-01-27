Môi giới mua bán thận, 2 đối tượng lãnh 10 năm tù

Ngày 27-1, TAND khu vực 1 - TP Huế mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Dương Viết Châu (sinh năm 1988) và Nguyễn Quốc Tiến (sinh năm 1995), cùng trú tại TP Huế, về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”.

Bị cáo Châu và Tiến tại phiên tòa

Từ cuối năm 2022 đến tháng 5-2023, Châu đã môi giới hai vụ mua bán thận. Giá mỗi ca ghép thận được Châu đưa ra là từ 1 – 1,1 tỷ đồng, bao gồm chi phí y tế, ăn ở, đi lại cho người bán.

Nếu ca ghép thận thành công, Châu hưởng lợi khoảng 70 triệu đồng.

Quá trình phạm tội, Châu thuê Nguyễn Quốc Tiến đưa người bán thận đi khám, xét nghiệm, trả công 300.000 đồng/lần.

Sau khi Châu bị bắt trong một vụ án khác, Tiến tiếp tục nhận tiền của người có nhu cầu ghép thận để đưa người bán thận đi khám nhưng không thực hiện được, nên các bị hại tố cáo.

HĐXX phiên tòa tuyên phạt Dương Viết Châu 7 năm tù, Nguyễn Quốc Tiến 3 năm tù.

VĂN THẮNG