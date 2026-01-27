Pháp luật

Môi giới mua bán thận, 2 đối tượng lãnh 10 năm tù

SGGPO

Ngày 27-1, TAND khu vực 1 - TP Huế mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Dương Viết Châu (sinh năm 1988) và Nguyễn Quốc Tiến (sinh năm 1995), cùng trú tại TP Huế, về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”.

Screenshot_20260127_140034_Facebook.jpg
Bị cáo Châu và Tiến tại phiên tòa

Từ cuối năm 2022 đến tháng 5-2023, Châu đã môi giới hai vụ mua bán thận. Giá mỗi ca ghép thận được Châu đưa ra là từ 1 – 1,1 tỷ đồng, bao gồm chi phí y tế, ăn ở, đi lại cho người bán.

Nếu ca ghép thận thành công, Châu hưởng lợi khoảng 70 triệu đồng.

Quá trình phạm tội, Châu thuê Nguyễn Quốc Tiến đưa người bán thận đi khám, xét nghiệm, trả công 300.000 đồng/lần.

Sau khi Châu bị bắt trong một vụ án khác, Tiến tiếp tục nhận tiền của người có nhu cầu ghép thận để đưa người bán thận đi khám nhưng không thực hiện được, nên các bị hại tố cáo.

HĐXX phiên tòa tuyên phạt Dương Viết Châu 7 năm tù, Nguyễn Quốc Tiến 3 năm tù.

VĂN THẮNG

Từ khóa

Nguyễn Quốc Tiến Ghép thận Bộ phận cơ thể Trả công Tòa án nhân dân Phiên tòa Môi giới Ăn ở Huế Thận

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn