Hai đối tượng môi giới mua bán thận bị tuyên phạt 10 năm tù

SGGPO

Ngày 27-1, TAND khu vực 1 - TP Huế mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Dương Viết Châu (sinh năm 1988) và Nguyễn Quốc Tiến (sinh năm 1995), cùng trú tại TP Huế, về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”.

VĂN THẮNG

môi giới mua bán thận ghép thận phạt tù

