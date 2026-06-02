Truy tố 6 bị can trong đường dây mua bán thận, thu lợi hơn 12 tỷ đồng

VKSND TPHCM đã ban hành cáo trạng truy tố 6 bị can gồm: Bùi Tiến Lực, Nguyễn Thanh Phong, Phan Thanh Hải, Hồ Hiếu, Mai Quang Anh và Lương Văn Nam về các tội “Mua bán bộ phận cơ thể người” và “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, năm 2018, sau khi bán thận, Bùi Tiến Lực biết được quy trình khám bệnh, làm hồ sơ, thủ tục ghép thận nên tham gia mua bán thận của người khác để hưởng lợi.

Lực nhờ Trần Thanh Hòa, người quen trong thời gian chờ bán thận, phụ giúp tìm người bán thận, dẫn người mua và người bán thận đi xét nghiệm. Lực thỏa thuận chia cho Hòa 20 triệu đồng mỗi ca ghép thận thành công. Hòa đã chết ngày 14-4-2024.

Ngoài ra, Lực và Hòa còn làm giả các giấy tờ như giấy đăng ký kết hôn, giấy đăng ký khai sinh, xác nhận của UBND địa phương, đơn tự nguyện hiến thận, đơn xin chấp nhận hiến thận… nhằm thay đổi thông tin lý lịch của người bán thận thành người có quan hệ họ hàng với người nhận thận, hợp thức hóa hồ sơ nộp cho bệnh viện.

Năm 2019, Nguyễn Thanh Phong và Phan Thanh Hải được Lực nuôi ăn ở trong thời gian chờ bán thận nên quen biết Hòa. Sau khi bán thận, cả hai được Hòa hướng dẫn cách tìm người mua, người bán thận và tham gia đường dây mua bán thận do Lực điều hành.

Từ năm 2020, Lương Văn Nam tham gia hoạt động mua bán thận cùng Lực. Đến năm 2022, Mai Quang Anh và Hồ Hiếu cũng tham gia đường dây này.

Từ tháng 11-2019 đến tháng 10-2023, Lực, Hòa và các bị can còn lại đã thực hiện mua bán thận cho 28 trường hợp. Trong đó, 15 trường hợp đã được cắt, ghép thận và cơ quan điều tra đã thu được hồ sơ bệnh án; 13 trường hợp chưa được cắt, ghép thận, không có hồ sơ bệnh án.

Theo cơ quan điều tra, mỗi trường hợp cần mua thận, các đối tượng “kêu giá” từ 400 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng, nhưng chỉ trả cho người bán thận từ 260 triệu đồng đến 400 triệu đồng. Qua đó, nhóm này thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng.

CẨM NƯƠNG