Bình Phước: Khởi tố, bắt giam cựu cán bộ thuế nhậu say đánh công an

Ngày 2-11, thông tin từ Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quang Trung (sinh năm 1966, ngụ phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài) để điều tra về tội “Chống người thi hành công vụ”.