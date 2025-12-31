Đồng Nai: Bắt cựu cán bộ xã chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng

Ngày 31-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Phạm Viết Dực (công chức thuộc UBND xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cũ) để điều tra làm rõ tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2021 đến 2023, đối tượng được giao phụ trách lĩnh vực Địa chính - Nông nghiệp, Xây dựng - Môi trường của xã Bình Thắng. Dực được phân công nhiệm vụ: tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người dân làm các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai, tham gia dẫn đo đạc, trích đo bản đồ địa chính, lập danh sách các tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất để tham mưu cho Chủ tịch UBND xã báo cáo trình UBND huyện Bù Gia Mập xem xét.

Khi thực hiện nhiệm vụ, Dực đã lợi dụng vị trí công tác để hứa hẹn làm các thủ tục đất đai cho bà M. để nhận số tiền 520 triệu đồng và đã chiếm đoạt số tiền trên sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông báo những cá nhân (nếu có) bị Dực chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: số 1034, đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai).

PHÚ NGÂN