Bắt cựu cán bộ ngân hàng lừa 23 người dân để có tiền đánh bạc

Trong khoảng 3 năm, Nguyễn Anh Thế (cựu nhân viên ngân hàng) tham gia đánh bạc trên mạng. Để có tiền chơi bạc, đối tượng đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 23 người dân.

Ngày 30-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố, tạm giam bị can đối với Nguyễn Anh Thế (sinh năm 1991, trú tại xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La; cựu nhân viên ngân hàng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

photo-library-20250930090629-0f709403-8892-4c4d-99d4-b5200486f5fa-1-2025-09-30t090207-572.jpg
Nguyễn Anh Thế tại cơ quan công an

Kết quả điều tra xác định, từ cuối năm 2017 đến tháng 6-2020, Nguyễn Anh Thế làm nhân viên tín dụng tại một ngân hàng; Thế đồng thời tham gia đánh bạc trên mạng.

Để có tiền đánh bạc, Thế đã đưa ra các thông tin gian dối chiếm đoạt tổng số tiền hơn 7,9 tỷ đồng của 23 người dân trên địa bàn với các chiêu thức như: vay nóng để đảo nợ cho khách hàng khác; đưa tiền để Thế nộp hộ tất toán khoản nợ vào ngân hàng... Sau khi các khách hàng tin tưởng, giao tiền, Thế đã chiếm đoạt và sử dụng để tham gia cá cược, đánh bạc trên mạng và chi tiêu cá nhân.

GIA KHÁNH

