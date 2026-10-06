Khởi tố bị can làm hơn 19 tấn bánh kẹo giả xuất xứ nước ngoài

Ngày 6-10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt (sinh năm 1992, trú tại thôn Minh Khai, xã An Khánh, TP Hà Nội) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm”.

Trước đó, ngày 18-9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra đồng loạt 5 địa điểm sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo, nước uống tại xã An Khánh do Nguyễn Quang Đạt làm chủ.



Bị can Nguyễn Quang Đạt (đeo khẩu trang) tại kho hàng. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ 15 loại hàng hóa, gồm 2.175 thùng sản phẩm thành phẩm, tương đương 19,7 tấn; 823 thùng, 70 bao và 240kg nguyên liệu, bán thành phẩm. Lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều máy móc, phương tiện, vật tư, bao bì, sổ sách, tài liệu, máy tính.

Quá trình điều tra xác định, Đạt thu mua bánh, kẹo nguyên liệu, bán thành phẩm từ nhiều nguồn tại Hải Dương, Lạng Sơn, Lào Cai và La Phù (Hà Nội), sau đó đưa về các địa điểm do mình quản lý để phân loại, đóng gói, hoàn thiện sản phẩm.

Đạt tự thiết kế, đặt in bao bì và sử dụng thông tin, mã vạch thể hiện hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia.

Cơ quan công an xác định hành vi của Nguyễn Quang Đạt có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả về xuất xứ.

Tổng số hàng hóa thành phẩm được xác định có liên quan là 2.110 thùng, tương đương 19,3 tấn, trị giá 1,12 tỷ đồng.

NGUYỄN HƯỞNG