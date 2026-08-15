Lưu bằng chứng để trả hàng và đòi lại tiền khi mua phải hàng giả

Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Sương (phường Tân Sơn Hòa, TPHCM) hỏi: Tôi phát hiện nhiều hộp sữa đã mua vừa bị cơ quan chức năng xác định là kém chất lượng, bị làm giả. Xin hỏi, tôi phải làm gì để trả hàng và đòi lại tiền?

Luật sư Huỳnh Lê Tường (Đoàn Luật sư TPHCM): Bạn cần đối chiếu thông tin lô hàng đã mua với thông báo của cơ quan chức năng để xác định loại hàng giả; giữ và bảo quản riêng các hộp sữa để làm bằng chứng. Thu thập hóa đơn, địa chỉ cửa hàng để đến yêu cầu đổi, trả hoặc hoàn tiền (yêu cầu bồi thường nếu có thiệt hại sức khỏe).

Nếu mua online thì chuẩn bị video, hình ảnh mở hàng, nhãn mác, mã lô sản phẩm, liên hệ gian hàng hoặc gửi khiếu nại nhờ sàn thương mại điện tử can thiệp.

Bạn có thể gửi đơn phản ánh đến cơ quan quản lý thị trường hoặc cơ quan công an, phản ánh sự việc qua ứng dụng VneID, đến các cơ quan báo chí.

P.LOAN ghi