Pháp luật

TP Đồng Nai: Xử lý hàng trăm vụ gian lận thương mại, giả mạo nhãn hiệu hàng hóa

SGGPO

Ngày 2-7, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả TP Đồng Nai (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 TP Đồng Nai) có báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 6 năm 2026.

Trong tháng 6-2026, lực lượng chức năng TP Đồng Nai đã kiểm tra 853 vụ, phát hiện 808 vụ với 809 đối tượng vi phạm, tiến hành xử lý 582 vụ việc, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 48,2 tỷ đồng. Trong đó, số tiền xử phạt vi phạm hành chính là hơn 35 tỷ đồng, bổ sung, truy thu thuế hơn 13 tỷ đồng, còn lại là số tiền bán hàng thanh lý tịch thu.

D123.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra Hộ kinh doanh mắt kính M.T. tại chợ Đồng Xoài, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai

Thời gian qua, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý nhiều vụ việc vi phạm với quy mô kinh doanh lớn, liên quan đến các mặt hàng quần áo, giày dép, túi xách, mắt kính giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam như Gucci, Louis Vuitton, Nike... đồng thời khởi tố các vụ án có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng TP Đồng Nai nhận định, hiện nay, tình trạng hàng nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ diễn ra khá phổ biến, hàng hóa “xách tay” như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, quần áo, đồ gia dụng, điện tử… diễn biến khá phức tạp.

Đặc biệt, hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn ra với thủ đoạn tinh vi hơn như: thường xuyên thay đổi địa điểm, tổ chức sản xuất hàng hóa tại các khu vực ít dân cư, việc sản xuất được chia thành nhiều công đoạn, ở nhiều nơi khác nhau rồi sử dụng mạng xã hội để livestream, quảng cáo, làm cho người tiêu dùng nhầm lẫn về chất lượng, công dụng thực sự của sản phẩm.

Tin liên quan
XUÂN TRUNG

Từ khóa

Chợ Đồng Xoài M.T. Mắt kính Truy thu thuế Louis Vuitton Gucci Tỷ đồng Nike Tịch Giả mạo xử lý hàng hóa giả mạo nhãn hiệu

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn