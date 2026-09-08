Xe khách va chạm xe đầu kéo, lật nhào trên quốc lộ 51, các hành khách đều an toàn

Tối 7-9, tại đoạn giáp giữa TP Đồng Nai và TPHCM, một xe khách 16 chỗ va chạm với xe đầu kéo và lật nhào trên quốc lộ 51. Người đi đường đã kịp thời phá cửa, đưa 5 hành khách ra ngoài an toàn.

Theo hình ảnh được camera hành trình ghi lại, khoảng 18 giờ 44 phút cùng ngày, xe khách 16 chỗ của nhà xe Toàn Thắng lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng TP Đồng Nai đi Vũng Tàu.

Khi đến đoạn giáp giữa xã Phước Thái và phường Phú Mỹ, xe khách va chạm với xe đầu kéo chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến xe khách loạng choạng, lật nhào rồi trượt vào làn xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Phát hiện hành khách mắc kẹt bên trong, người đi đường nhanh chóng tiếp cận, phá cửa đưa mọi người ra ngoài. Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có 5 người, rất may không ai bị thương.

Tại hiện trường, xe khách bị hư hỏng, nhiều kính vỡ và nằm chắn gần hết lối đi, gây ùn tắc giao thông. Lực lượng chức năng sau đó có mặt xử lý hiện trường, phân luồng giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

PHÚ NGÂN