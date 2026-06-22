Xe khách va chạm xe đầu kéo trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, nhiều người bị thương

Khoảng 19 giờ 50 phút ngày 21-6, tại Km557+200 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (thuộc địa bàn xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến nhiều người bị thương.

Video hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô khách mang BKS 99H-067.xx, do anh N.T.N. (sinh năm 1990, trú Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển, lưu thông trên đường cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng theo hướng Nam - Bắc.

Khi di chuyển tới Km557+200, đoạn gần nút giao Kỳ Trung (xã Kỳ Văn) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang BKS 29E-422.xx kéo theo rơ móc BKS 29RM-046.xx, do anh N.V.H. (sinh năm 1989, trú phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) điều khiển, đang chở theo nhiều khung sắt lớn.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ va chạm mạnh khiến phần đầu ô tô khách bị biến dạng, găm chặt vào phần khung sắt trên xe đầu kéo. Vụ tai nạn khiến nhiều người trên ô tô khách bị thương, trong đó có một số người mắc kẹt trong khoang xe.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) đã phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tiến hành điều tiết, phân luồng giao thông, hỗ trợ đưa người bị thương đi cơ sở y tế...

Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh điều động phương tiện chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin từ cơ quan quản lý tuyến cao tốc, vụ tai nạn khiến 9 người bị thương. Các nạn nhân đã được đưa đến cơ sở y tế để điều trị. Tới 22 giờ 30 cùng ngày, tài xế xe khách N.T.N. được xác định đã tử vong do chấn thương nặng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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