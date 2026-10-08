Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng nghị định quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực GD-ĐT, trình Chính phủ trong quý 1-2027.

Chính phủ đề nghị doanh nghiệp chuyển dịch từ các phân khúc dễ sinh lời sang đầu tư vào giáo dục đại học tinh hoa. Ảnh: NGUYỄN MẠNH

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tháo gỡ các điểm nghẽn trong xã hội hóa giáo dục, làm việc, đối thoại với một số doanh nghiệp trong lĩnh vực GD-ĐT.

Về tháo gỡ điểm nghẽn đất đai và tài sản công, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường cụ thể hóa các chính sách ưu tiên dành quỹ đất sạch, cho phép chuyển đổi linh hoạt mục đích sử dụng sang đất giáo dục; bảo đảm quy định pháp luật đất đai không làm hạn chế các cơ chế đặc thù, vượt trội đã được Quốc hội thông qua; kịp thời rà soát, hướng dẫn các địa phương thực hiện quy định về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất rút gọn đối với các dự án đầu tư trung hạn trong lĩnh vực GD-ĐT.

UBND các tỉnh, thành tập trung rà soát, bố trí quỹ đất sạch, tích hợp nhu cầu phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục vào quy hoạch sử dụng đất; rà soát nhu cầu trường lớp trên địa bàn, quỹ đất giáo dục, nhà đất công dôi dư và danh mục các dự án cần thu hút đầu tư, công khai thông tin thu hút doanh nghiệp đầu tư.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì rà soát, ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đột phá về thuế; không thu tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất, tiền thuế đất đối với cơ sở giáo dục trong nước, hoàn thành trong quý 2-2027.

Bộ GD-ĐT rà soát, ban hành các chính sách linh hoạt thu hút chuyên gia, nhà khoa học quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài về nước giảng dạy, nghiên cứu khoa học dài hạn.

Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ GD-ĐT, các địa phương rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về cấp visa; cấp giấy phép lao động; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút có chọn lọc các trường đại học thuộc nhóm các trường hàng đầu thế giới, các doanh nghiệp lớn về công nghệ mở phân hiệu, thành lập trung tâm nghiên cứu xuất sắc tại Việt Nam; hoàn thành trong năm 2027.

Phó Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp, tập đoàn, đơn vị đầu tư trong lĩnh vực GD-ĐT xác định rõ lộ trình và tầm nhìn dài hạn; mạnh dạn chuyển dịch từ các phân khúc dễ sinh lời sang đầu tư vào giáo dục đại học tinh hoa và giáo dục phổ thông theo chuẩn quốc tế; khuyến khích nhân rộng mô hình "trường trong doanh nghiệp", đào tạo gắn liền với chuỗi cung ứng công nghiệp và công nghệ cao.

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LÂM NGUYÊN