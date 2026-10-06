Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được công nhận là khu du lịch cấp thành phố

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam vừa được UBND TP Hà Nội công nhận là khu du lịch cấp thành phố. Đây là cơ sở để điểm đến này tiếp tục phát huy giá trị văn hóa, cảnh quan và đầu tư, khai thác du lịch theo hướng bền vững.

Với diện tích 1.544ha, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nằm trong vùng chuyển tiếp giữa đồng bằng Bắc bộ và dãy núi Ba Vì, có hệ thống thung lũng, cây xanh và mặt nước phong phú. Riêng cây xanh và mặt nước chiếm hơn 70% diện tích, tạo điều kiện phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm.

Khu nghi lễ thờ Tổ tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: THU LÊ

Trong đó, hồ Đồng Mô có diện tích 935,31ha thuộc khu vực quy hoạch của làng, là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển các hoạt động thưởng ngoạn bằng thuyền, chèo kayak, cắm trại, thể thao và team building.

Giá trị nổi bật của làng còn nằm ở không gian văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam. Khu các làng dân tộc rộng khoảng 196,8ha, gồm 4 cụm làng đại diện cho các vùng miền và nhóm ngôn ngữ. Nhiều công trình kiến trúc truyền thống được phục dựng theo tỷ lệ 1:1, từ nhà sàn của người Thái, Mường, nhà trình tường của người Tày, Hà Nhì đến nhà rông của Gia Rai, Ba Na và nhà dài của người Ê Đê.

Hiện khoảng 120 đồng bào thuộc 16 dân tộc sinh sống và hoạt động tại làng, tham gia các chương trình trình diễn văn hóa, nghề thủ công, ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng. Hàng năm, làng tổ chức 24 lễ hội, 25 chương trình giao lưu, trình diễn văn hóa, nghệ thuật cùng nhiều hoạt động triển lãm, giới thiệu văn hóa, du lịch.

Du khách giao lưu, trải nghiệm các nghề thủ công truyền thống tại làng. Ảnh: THU LÊ

Cùng với các làng dân tộc, khu du lịch có nhiều điểm tham quan, trải nghiệm như Khu Hồ trên núi, Khu Làng chài, Khu lưu trú Trại sáng tác, Ẩm thực Chân Đồi và Khu Nghi lễ thờ Tổ.

Theo kết quả thẩm định, làng đáp ứng 4 điều kiện công nhận khu du lịch theo Luật Du lịch năm 2017, gồm: tài nguyên và ranh giới xác định; kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, dịch vụ; kết nối giao thông, viễn thông; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ môi trường.

Việc được công nhận khu du lịch cấp thành phố diễn ra trong thời điểm làng đang tổ chức chuỗi hoạt động tháng 10 với chủ đề “Sắc hương đại ngàn”. Chương trình kéo dài đến ngày 31-10, có sự tham gia của hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc cùng 30 đồng bào Chăm Islam tỉnh An Giang.

Trong tháng, du khách có thể tham gia các hoạt động giới thiệu văn hóa Khmer, Chăm Islam, Tây Nguyên và các chương trình giao lưu cộng đồng. Đây cũng là dịp để làng tiếp tục làm mới sản phẩm, đưa đời sống văn hóa của các cộng đồng dân tộc đến gần hơn với người dân Thủ đô và du khách.

Tin liên quan Đại biểu quốc tế làm bánh, thưởng thức rượu cần của các dân tộc Việt Nam

VĨNH XUÂN