Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc sức khỏe Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước

Sáng 27-10, đoàn công tác Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn, đến thăm Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường.

Tại buổi thăm, đồng chí Nguyễn Phước Lộc thông tin tóm tắt về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM 9 tháng đầu năm; biểu dương những đóng góp của các vị chức sắc, tu sĩ và đồng bào giáo dân trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các thành viên trong đoàn thăm, chúc sức khỏe Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước. Ảnh: DUY TRẦN

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi lời thăm hỏi, chúc Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước luôn khỏe mạnh; bày tỏ tin tưởng cộng đồng Công giáo toàn giáo phận tiếp tục đồng hành, chung sức cùng sự phát triển chung của thành phố.

Trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước khẳng định, đồng bào Công giáo thuộc Giáo phận Phú Cường sẽ luôn phát huy tinh thần sống "tốt đời, đẹp đạo", không ngừng nỗ lực trong lao động sản xuất, học tập, góp phần vào sự xây dựng và phát triển chung của TPHCM.

DUY TRẦN