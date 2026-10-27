Chiều nay, 27-10, triều cường tại TPHCM tiếp tục vượt mức báo động 3

Triều cường tại TPHCM tiếp tục vượt báo động 3, có nguy cơ gây ngập một số nơi trũng thấp ven sông vào chiều 27-10. Miền Trung có mưa lớn kéo dài đến hết đêm 29-10, cục bộ trên 300mm.

Sáng 27-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, tại Nam bộ và TPHCM hôm nay, trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Tại TPHCM, nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C, cao nhất 32 - 34 độ C.

Từ ngày 28-10, mưa gia tăng, phạm vi mưa chiếm khoảng một nửa diện tích Nam bộ.

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ tiếp tục cảnh báo nguy cơ ngập do triều cường tại một số khu vực ở TPHCM vào chiều nay khi đỉnh triều trên sông Sài Gòn tiếp tục lên. Mực nước lớn tại các trạm Phú An, Nhà Bè và Thủ Dầu Một đều vượt mức báo động 3 (1,6m).

Đường Ba Đình (phường Chánh Hưng) bị ngập ngày 13-10 do triều cường. Ảnh minh họa: KIÊN CƯỜNG

Chiều 27-10, mực nước tại trạm Phú An có thể đạt 1,71m lúc 18 giờ, trạm Nhà Bè đạt 1,75m lúc 17 giờ và trạm Thủ Dầu Một đạt 1,86m lúc 19 giờ. Từ ngày 28-10, đỉnh triều thấp hơn nhưng vẫn trên báo động 3.

Sáng nay, 27-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, từ chiều tối 27-10 đến hết đêm 29-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng sẽ có mưa vừa, mưa to. Cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 300mm (dự báo trước đó là 250mm).

Từ chiều tối 27-10 đến đêm 28-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Trong ngày và đêm 29-10, khu vực này tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông nhưng cường độ giảm so với ngày 27 và 28-10. Lượng mưa phổ biến 20 - 50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Trước đó, đêm 26-10 và sáng sớm nay 27-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đã có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa đo tại các tại trạm: Phúc Trạch (Quảng Trị) đạt 53,4mm, Đề Gi (Gia Lai) đạt 39,1mm…

Hôm nay, tại Hà Nội, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C, cao nhất 30 - 32 độ C. Chiều nay, Hà Nội có gió Đông Bắc cấp 2-3. Thời tiết dịu mát hơn sau nhiều ngày nóng.

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