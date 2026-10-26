Xã hội

Khen thưởng người kịp thời cứu nạn nhân đuối nước

SGGPO

Sáng 26-10, xã Kỳ Thượng (tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức gặp mặt, biểu dương và trao tặng giấy khen cho anh Nguyễn Hữu Phước (sinh năm 1981, trú tại thôn Tiến Thượng, xã Kỳ Thượng) vì có thành tích xuất sắc trong cứu người bị đuối nước.

Lãnh đạo xã Kỳ Thượng trao tặng giấy khen và hoa cho anh Nguyễn Hữu Phước
Lãnh đạo xã Kỳ Thượng trao tặng giấy khen và hoa cho anh Nguyễn Hữu Phước

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 17 phút ngày 25-10, khi đi qua khu vực cầu Rào Trổ, xã Kỳ Thượng, anh Nguyễn Hữu Phước phát hiện nam thanh niên đang chới với dưới sông Rào Trổ.

Trước tình huống nguy cấp, anh Phước lập tức lao xuống sông, bơi khoảng 30m để tiếp cận nạn nhân. Sau đó anh kéo được nạn nhân lên mặt nước và đưa vào bờ an toàn. Nạn nhân sau đó được sơ cứu, chuyển đến bệnh viện cấp cứu và hiện đã qua cơn nguy kịch.

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Anh Nguyễn Hữu Phước lao xuống sông cứu nạn nhân

Ghi nhận hành động dũng cảm, nghĩa hiệp đó, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng đã quyết định tặng giấy khen cho anh Nguyễn Hữu Phước nhằm biểu dương, khen thưởng kịp thời cá nhân có thành tích xuất sắc trong cứu người bị đuối nước.

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ĐỨC HẢI

Từ khóa

đuối nước cứu người khen thưởng nạn nhân

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