Gỡ khó cho các hợp tác xã vận tải chuyển đổi số

Ngày 27-10, tại phường Phú Lợi (TPHCM), Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM phối hợp cùng Liên minh Hợp tác xã (HTX) TPHCM tổ chức hội thảo “Chuyển đổi số và Vận tải xanh - Cơ hội bứt phá cho các Hợp tác xã TPHCM”.

Phường Phú Lợi tổ chức hội thảo “Chuyển đổi số và Vận tải xanh - Cơ hội bứt phá cho các Hợp tác xã TPHCM

Theo Sở Xây dựng TPHCM, trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố có hơn 324.400 phương tiện được cấp phù hiệu, sản lượng vận tải hành khách công cộng đạt gần 487,6 triệu lượt, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Tỷ lệ ứng dụng vé điện tử và VNeID trên xe buýt đã đạt 91%, tạo nền tảng số hóa quan trọng.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: DUY TRẦN

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Sở Xây dựng TPHCM, khó khăn lớn nhất hiện nay của các HTX là nguồn lực tài chính, kỹ năng công nghệ và sự đồng bộ dữ liệu.

Ông Vũ Quang Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TPHCM chỉ ra rào cản lớn nhất cho doanh nghiệp là giá xe điện cao gấp 1,5 - 2 lần so với loại hình vận tải truyền thống, trong khi hạ tầng trạm sạc, bến bãi và nguồn vốn dài hạn còn thiếu.

Ông Cao Văn Lợi, Giám đốc HTX Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Đất Thủ cho biết thêm, việc quản lý phương tiện bằng GPS tối ưu hành trình, số hóa giao dịch vận tải và ứng dụng camera AI giám sát an toàn là những "công nghệ lõi" mà hiện nay các HTX vẫn còn hạn chế.

Ông Trần Minh Trung, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã TPHCM kiến nghị hỗ trợ vốn vay để doanh nghiệp đầu tư cho công nghệ, chuyển đổi vận tải xanh. Ảnh: DUY TRẦN

Tại hội thảo, Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã TPHCM đã đề xuất cơ chế vay vốn ưu đãi để đổi mới phương tiện và đầu tư thiết bị công nghệ. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để các đơn vị HTX có thể lập kế hoạch chuyển đổi công nghệ.

Theo ông Trần Minh Trung, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã TPHCM, hội thảo khẳng định chuyển đổi số gắn với vận tải xanh không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là thước đo năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tập thể tại TPHCM.

DUY TRẦN