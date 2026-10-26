Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Giảm thủ tục nhưng phải nâng cao khả năng kiểm soát an toàn

Sáng 26-10, đại biểu (ĐB) Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự thảo: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên thảo luận tổ đại biểu Quốc hội đoàn TP Hà Nội, sáng 26-10-2026. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nêu ý kiến thảo luận tại tổ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đồng tình cắt giảm các thủ tục, đồng thời lưu ý giảm phiền hà nhưng phải nâng cao khả năng kiểm soát an toàn. Hai nội dung này đi liền với nhau, không thể buông lỏng. Bên cạnh đó, giảm thủ tục về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ phải đi cùng với khả năng kiểm soát đối tượng và quá trình lưu thông. Bãi bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ gắn với việc kiểm tra các điều kiện tuân thủ, bởi đây là loại hàng hóa, sản phẩm đặc biệt, đặc thù. Trong quá trình sử dụng, nếu sai đối tượng, sai mục đích có thể gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng phải kiểm soát nguồn gốc, người được mua, số lượng mua bán, xử lý doanh nghiệp; bỏ giấy phép nhưng không được bỏ trống trách nhiệm quản lý; cắt giảm giấy tờ trong hồ sơ trang bị vũ khí phải đi cùng với cơ chế xác minh. Dù không yêu cầu nộp các văn bản đồng ý của cấp có thẩm quyền nhưng cần đối chiếu được những thông tin đó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên thảo luận tổ đại biểu Quốc hội đoàn TP Hà Nội, sáng 26-10. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, thiết kế được thẩm định đúng nhưng chưa bảo đảm công trình đã được thi công đúng, cũng như chưa bảo đảm được sự vận hành đó là an toàn. Do đó, phải rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, tư vấn, thi công, giám sát trong xác nhận chất lượng thực tế. “Xử lý nghiêm việc xác nhận sai, làm giả hồ sơ để nghiệm thu, những hành vi này đã xảy ra và để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng”, đồng chí Tô Lâm chỉ rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc xử lý nghiêm sai phạm. Người mua nhà, thuê kinh doanh không thể tự kiểm chứng được về chất lượng, hệ thống PCCC cũng như chịu thay hậu quả sai phạm của chủ đầu tư. Khi có vi phạm phải khắc phục nguy cơ, xác định trách nhiệm bồi thường theo pháp luật và giải quyết quyền lợi của người bị thiệt hại.

Đồng chí Tô Lâm cũng lưu ý, công trình có nguy cơ cao, đông người thì phải được giám sát kịp thời. Cơ sở chấp hành tốt cần giảm kiểm tra. Bên cạnh đó, phải duy trì an toàn trong suốt quá trình sử dụng, nhất là khi cải tạo hoặc thay đổi công năng, sửa chữa, cơi nới. Việc bỏ giấy phép lưu thông phương tiện chữa cháy, cứu nạn cũng đi cùng với kiểm soát chất lượng, truy xuất và thu hồi những sản phẩm không an toàn, tránh tình trạng phương tiện cứu người, cứu cháy, trang bị rất đầy đủ nhưng không hoạt động được.

Đồng chí Tô Lâm nêu rõ: tháo gỡ vướng mắc phải gắn với các giải pháp an toàn để thực hiện được. Với các cơ sở cũ chưa đáp ứng yêu cầu phòng cháy, cần phân loại, hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật khả thi. Riêng các cơ sở có thể khắc phục được thì chỉ rõ việc cần làm, thời hạn, căn cứ xác nhận kết quả. Trường hợp nguy hiểm trực tiếp phải xử lý kịp thời, không để người dân, doanh nghiệp chờ đợi kéo dài, nhưng cũng không hợp thức hóa tình trạng không an toàn của các cơ sở, các công trình này...

Về dự thảo Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, đồng chí Tô Lâm lưu ý bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân trong phạm vi bảo vệ công trình. Hành lang bảo vệ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở, đất đai, sinh kế, do đó phạm vi và mức hạn chế phải có căn cứ, phù hợp với đặc điểm của công trình. Người dân cần được biết ranh giới những hoạt động được phép và cơ quan giải quyết những vướng mắc, trừ những thông tin thuộc bí mật nhà nước.

PHAN THẢO