Chiều 26-10, tại TPHCM, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM tổ chức họp báo giới thiệu về "Cuộc vận động tập hợp ghi chép những mẩu chuyện về tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia với công tác giúp bạn qua các thời kỳ".

Cuộc vận động nhằm hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24-6-1967 - 24-6-2027).

Buổi họp báo giới thiệu "Cuộc vận động tập hợp ghi chép những mẩu chuyện về tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia với công tác giúp bạn qua các thời kỳ". Ảnh: HỒ SƠN

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Triệu, Phó Chủ tịch Thường trực - Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM, Trưởng Ban Liên lạc cựu chuyên gia giúp bạn Campuchia TPHCM, cho biết, cuộc vận động nhằm tập trung ghi lại dấu ấn giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân và quân đội hai nước qua các thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, và đặc biệt là giai đoạn 10 năm Việt Nam giúp nước bạn Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot (1979 - 1989).

Ông Nguyễn Văn Triệu, Phó Chủ tịch Thường trực - Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM, giới thiệu về cuộc vận động trước báo giới. Ảnh: HỒ SƠN

Ban tổ chức nhấn mạnh tinh thần giúp đỡ lẫn nhau: Việt Nam hỗ trợ Campuchia, cùng kề vai sát cánh trong các giai đoạn lịch sử và hỗ trợ nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng, bảo vệ chủ quyền và phát triển đất nước.

Đại tá Trần Văn Thông, Phó trưởng Ban liên lạc cựu chuyên gia Việt Nam - Campuchia, phát biểu tại chương trình. Ảnh: HỒ SƠN

Cuộc vận động mở rộng sự tham gia đến mọi tầng lớp nhân dân hai nước, bao gồm cán bộ, chiến sĩ, chuyên gia, bộ đội Việt Nam cũng như cán bộ và nhân dân Campuchia. Bài viết theo thể loại ký, không quá 6.000 chữ về những câu chuyện có thật, xuất phát từ tình cảm chân thành giữa nhân dân hai nước.

Nhà văn Bùi Anh Tấn, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ TPHCM, giữ vai trò Trưởng Ban tuyển chọn. Ảnh: HỒ SƠN

Những câu chuyện hay, ý nghĩa sẽ được Ban tổ chức in thành sách và phát hành rộng rãi trong nhân dân, dịch sang tiếng nước ngoài (tiếng Anh, tiếng Campuchia) để phổ biến cho mọi người cùng hiểu thêm về tinh thần làm nghĩa vụ quốc tế cao cả của Việt Nam giúp nước bạn Campuchia.

Ban tổ chức nhận bài từ nay đến ngày 30-4-2027 theo địa chỉ: Văn phòng Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM (số 400A đường Hồng Bàng, phường Minh Phụng, TPHCM) hoặc qua website của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM: www.hufo.vn. Các bài viết vượt qua vòng sơ khảo sẽ được Ban tuyển chọn đánh giá và chia làm 4 loại: A, B, C, D. Trong đó, loại A trị giá 10 triệu đồng, loại B trị giá 8 triệu đồng, loại C trị giá 5 triệu đồng, loại D trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ trao một số giải phụ: người viết lớn tuổi nhất, trẻ tuổi nhất; bài hay nhất trong bộ đội quân tình nguyện, chuyên gia; bài có tình tiết ly kỳ nhất…

HỒ SƠN