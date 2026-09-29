Lễ hội kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao

Sau 3 thập niên đồng hành cùng doanh nghiệp (DN) Việt và người tiêu dùng, Hiệp hội DN Hàng Việt Nam Chất lượng cao (HVNCLC) tổ chức Lễ hội kỷ niệm 30 năm HVNCLC – “Tự hào và tiếp nối”, diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 8 đến 11-10-2026 tại Công viên Lê Văn Tám, TPHCM.

Lễ hội là điểm hẹn tập trung, nhưng không phải là toàn bộ chương trình kỷ niệm 30 năm. Trong nhiều tháng, Hiệp hội DN HVNCLC và Trung tâm BSA cùng cộng đồng DN, chuyên gia, nhà báo, nghệ sĩ, người tiêu dùng và các đối tác đã thực hiện đồng thời nhiều phần việc nhằm lưu giữ tư liệu, kể lại lịch sử thị trường, mở không gian cho thế hệ trẻ và đưa DN trở lại gần hơn với người tiêu dùng.

Nếu phải chọn một thông điệp xuyên suốt của Lễ hội, đó là tri ân người tiêu dùng. HVNCLC là một chương trình hình thành từ sự bình chọn và lựa chọn của người mua hàng. DN có thể đầu tư nhà máy, công nghệ, hệ thống phân phối hay truyền thông, nhưng cuối cùng một sản phẩm có đứng được trên thị trường hay không vẫn phải đi qua quyết định mua hàng của từng người.

Theo chương trình dự kiến, các DN sẽ được trao bằng khen, ghi nhận của UBND TPHCM, VCCI, Bộ NN-MT, Bộ Công thương, Bộ KH-CN, bên cạnh các hình thức vinh danh khác của Ban Tổ chức.

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