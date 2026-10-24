Long Châu cùng đối tác y tế phát động dự án vì phụ nữ Việt Nam, tặng 3.000 gói tầm soát ung thư miễn phí

Nhằm đồng hành cùng phụ nữ trong chủ động chăm sóc sức khỏe, tăng cường nhận thức về phát hiện sớm nguy cơ ung thư và kết nối các nguồn lực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, ngày 23-10, Long Châu hợp lực cùng các Sở Y tế, Quỹ Hope Foundation, bệnh viện chuyên khoa, Gene Solutions, 8 tập đoàn dược quốc tế phát động dự án chăm sóc sức khỏe cộng đồng “Vì phụ nữ Việt Nam - Không còn nỗi lo ung thư”.

Phát động dự án “Vì phụ nữ Việt Nam - Không còn nỗi lo ung thư”, đánh dấu bước tiến trong đồng hành cùng phụ nữ Việt trong chủ động chăm sóc sức khỏe, tăng cường nhận thức về phát hiện sớm nguy cơ ung thư. Ảnh: Trần Anh

Chương trình hướng đến chủ động phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư ở phụ nữ, từng bước tháo gỡ những rào cản, xây dựng hành trình chăm sóc sức khỏe chủ động hơn, liên tục hơn qua từng giai đoạn cuộc đời.

Phát hiện sớm mở ra cơ hội chăm sóc và điều trị tốt hơn

Tại buổi lễ phát động, TS.BS. Trần Đặng Ngọc Linh, Trưởng Bộ môn Ung thư - Đại học Y Dược TPHCM, Trưởng khoa Xạ trị Phụ khoa - Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, đã chia sẻ về bức tranh sức khoẻ và ung thư ở phụ nữ Việt Nam.

Chuyên gia cho biết, ung thư tiếp tục là mối nguy sức khỏe của phụ nữ trên thế giới cũng như Việt Nam với khoảng 97.656 ca mắc mới mỗi năm, theo thống kê từ GLOBOCAN. Trong đó, ung thư vú và ung thư cổ tử cung chiếm 37% số ca mới mắc và 30% số ca tử vong do ung thư ở phụ nữ. Độ tuổi 30 - 60 tuổi chiếm 60% số ca được chẩn đoán. Trước xu hướng gia tăng, gánh nặng của ung thư không chỉ là số ca mới mắc, tử vong mà còn gây tổn hại sức khỏe, tổn thất về tinh thần, áp lực về chi phí y tế, chi phí ngoài y tế cho cả người bệnh, người nhà và xã hội.

Do đó, việc chủ động phòng ngừa, tầm soát sớm sẽ giúp người bệnh có thể phát hiện sớm, tạo cơ hội điều trị hiệu quả hơn. TS.BS. Trần Đặng Ngọc Linh cho biết, ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư đại trực tràng là những bệnh ung thư có giai đoạn tiền ung thư kéo dài, với tiến bộ khoa học có thể tầm soát, phát hiện từ sớm. Người dân nên chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi có các dấu hiệu cảnh báo cần thăm khám ngay.

Chuyên gia ung bướu nhấn mạnh vai trò của việc kiểm tra sức khỏe, tầm soát sớm. Ảnh: Trần An

Trước đó, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026 - 2035, xác định các giải pháp trọng tâm gồm nâng cao nhận thức cộng đồng, mở rộng sàng lọc, tăng cường năng lực chẩn đoán và điều trị, phát triển hệ thống quản lý dữ liệu và bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ. Mục tiêu đến năm 2030, 50% phụ nữ từ 40 - 70 tuổi được khám và sàng lọc định kỳ; tỷ lệ này dự kiến tăng lên 70% vào năm 2035. (1)

Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động và mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ chăm sóc tiên tiến. Đó cũng là lý do dự án “Vì phụ nữ Việt Nam - Không còn nỗi lo ung thư” được triển khai nhằm kết nối nguồn lực trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe phụ nữ.

Cùng lan tỏa câu chuyện chăm sóc sức khỏe chủ động

Đến với “Vì phụ nữ Việt Nam - Không còn nỗi lo ung thư”, mỗi người mang theo một góc nhìn, một câu chuyện riêng. Nhưng tất cả đều gặp gỡ ở mong ước giản dị mà ý nghĩa: Tất cả phụ nữ ai cũng khỏe mạnh, không để những mối nguy sức khỏe cản bước hành trình tỏa sáng, hạnh phúc.

“Liên minh phụ nữ vì phụ nữ” đồng hành lan tỏa thông điệp chăm sóc sức khỏe phụ nữ một cách chủ động. Ảnh: Trần Anh

Tại lễ phát động, các nghệ sĩ, vận động viên chia sẻ về cách yêu thương bản thân, quý trọng sức khoẻ. Đó đơn giản là thói quen lắng nghe cơ thể, chủ động chăm sóc sức khỏe và thực hiện kiểm tra sức khỏe, tầm soát định kỳ.

Với tinh thần thấu hiểu và sẻ chia, “Liên minh phụ nữ vì phụ nữ” sẽ đồng hành xuyên suốt chương trình, góp phần lan tỏa thông điệp “Chăm sóc sức khỏe phụ nữ một cách chủ động”, khuyến khích phụ nữ quan tâm bản thân nhiều hơn.

Chính thức khởi động dự án chăm sóc sức khỏe phụ nữ, không còn nỗi lo ung thư

Dự án “Vì phụ nữ Việt Nam - Không còn nỗi lo ung thư” xây dựng hành trình chăm sóc dài hạn với 6 bước kết nối: nhận diện nguy cơ, phòng ngừa chủ động, sàng lọc phù hợp, tầm soát sớm, phát hiện đúng lúc, hỗ trợ tiếp cận điều trị, đồng hành liên tục.

Thông qua chương trình, Long Châu và các đơn vị khởi động dự án chăm sóc sức khỏe phụ nữ Việt Nam, tập trung vào việc xây dựng những nội dung y khoa chính xác, dễ hiểu và có trách nhiệm góp phần nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ. Bên cạnh đó, còn có các hoạt động: Truyền thông, giáo dục sức khỏe chủ động giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về các yếu tố nguy cơ, những dấu hiệu cần lưu ý, vai trò của việc thăm khám, tầm soát sớm; kết nối chuyên môn và nguồn lực y tế; phối hợp triển khai các chương trình khám, tầm soát phù hợp; huy động nguồn lực xã hội, thiện nguyện để hỗ trợ phụ nữ trong hành trình phát hiện và điều trị bệnh; cùng “Liên minh phụ nữ vì phụ nữ” lan tỏa thông điệp sức khỏe đến cộng đồng; chung tay phòng chống các các bệnh lý phụ khoa và ung thư, đặc biệt là ung thư vú, ung thư cổ tử cung.

Dự án hướng đến xây dựng hành trình chăm sóc sức khỏe liên tục, từ nhận diện nguy cơ, phòng ngừa đến tầm soát và kết nối điều trị. Ảnh: Trần Anh

Trong đó, Long Châu đóng vai trò khởi xướng, phát huy lợi thế mạng lưới gần 3.000 nhà thuốc, hơn 240 trung tâm tiêm chủng, đội ngũ hơn 22.000 chuyên viên y tế và hệ sinh thái công nghệ để đưa các hoạt động chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân. Với vai trò đối tác chiến lược đồng hành cùng chương trình, Gene Solutions đóng góp năng lực khoa học, công nghệ xét nghiệm chất lượng cao và các giải pháp y học chính xác tiên tiến, phối hợp xây dựng và triển khai các nội dung nâng cao nhận thức và hoạt động chuyên môn xét nghiệm. Quỹ Hope Foundation kết nối nguồn lực xã hội, thúc đẩy tinh thần sẻ chia và hỗ trợ cộng đồng. Các cơ quan y tế, bệnh viện định hướng và hỗ trợ chuyên môn, góp phần bảo đảm tính chính xác của thông tin y khoa.

Long Châu trao tặng 3.000 gói khám, tầm soát ung thư, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho phụ nữ. Ảnh: Trần Anh

Đáng chú ý, tại buổi lễ, Long Châu đã tặng 3.000 gói khám, tầm soát ung thư cho phụ nữ đến Sở Y tế TP.HCM, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng và Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long. Đây là hành động thể hiện cam kết cùng nhau kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng, hướng đến gia tăng cường cơ hội để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế tiên tiến và các xét nghiệm chất lượng cho phụ nữ ở các địa phương, đặc biệt những người có hoàn cảnh khó khăn.

QUỲNH ANH