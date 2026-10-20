10 năm Nha Khoa Kim xây dựng niềm tin từ chất lượng điều trị và sự minh bạch

Sau một thập kỷ phát triển, Nha Khoa Kim không chỉ mở rộng quy mô lên 33 phòng khám mà còn chú trọng chuẩn hóa chuyên môn, ứng dụng y tế thông minh và minh bạch quy trình điều trị. Đây là nền tảng để hệ thống xây dựng niềm tin với khách hàng.

Nha Khoa Kim là đối tác toàn cầu của Đại học Harvard

10 năm phát triển gắn liền với chuẩn hóa chất lượng

Trong lĩnh vực nha khoa, quy mô phòng khám có thể tạo thuận lợi cho việc tiếp cận dịch vụ, nhưng hiệu quả điều trị thực tế mới là yếu tố quyết định sự gắn bó lâu dài của khách hàng.

Với định hướng đó, Nha Khoa Kim phát triển mạng lưới 33 phòng khám, quy tụ 162 bác sĩ chuyên khoa cùng nhà máy Labo chế tác răng sứ rộng hơn 2.000 m². Song hành với việc mở rộng quy mô là hoạt động đầu tư thiết bị chẩn đoán như CT Cone Beam, máy scan trong miệng và phần mềm bệnh án điện tử KimHIS.

Việc số hóa dữ liệu giúp bác sĩ dễ dàng theo dõi lịch sử điều trị, phối hợp chuyên môn liền mạch giữa các cơ sở, đặc biệt với những trường hợp cần chăm sóc dài hạn.

Theo ThS.BS Nguyễn Hữu Nam, Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Nha Khoa Kim, mục tiêu của thương hiệu không chỉ là phát triển số lượng phòng khám mà còn hướng đến duy trì tiêu chuẩn y khoa đồng bộ, giúp khách hàng hoàn toàn an tâm trong suốt quá trình thăm khám.

Niềm tin được xây dựng từ những tiêu chuẩn có thể kiểm chứng

Tại Nha Khoa Kim, công nghệ được ứng dụng nhằm hỗ trợ bác sĩ cá nhân hóa phác đồ và tăng khả năng kiểm soát trong từng giai đoạn điều trị.

Trong cấy ghép Implant, 100% ca phẫu thuật đều ứng dụng máng định vị 3D từ dữ liệu CT Cone Beam, giúp bác sĩ kiểm soát chính xác hướng và độ sâu đặt trụ, hạn chế tối đa xâm lấn. Với răng sứ thẩm mỹ, phôi sứ chuẩn FDA/CE kết hợp công nghệ lấy dấu kỹ thuật số mang lại độ chuẩn xác cao, đảm bảo sự hài hòa về khớp cắn. Còn ở chuyên khoa chỉnh nha, phác đồ 5 giai đoạn được theo dõi sát sao, kết hợp cùng hệ thống miniapp giúp khách hàng dễ dàng truy xuất nguồn gốc vật liệu, kiểm tra hồ sơ bảo hành một cách minh bạch.

Hệ thống KimHIS giúp bác sĩ theo dõi và cảnh báo sai lệch trong suốt lộ trình chỉnh nha

Những bảo chứng uy tín từ giới chuyên môn

Sự tín nhiệm của khách hàng được củng cố từ những minh chứng y khoa rõ nét. Về chuyên môn, thương hiệu đã 13 lần dẫn đầu bảng xếp hạng chất lượng do Sở Y tế TP.HCM công bố, duy trì nghiêm ngặt bộ 15 tiêu chí về an toàn người bệnh và kiểm soát nhiễm khuẩn. Nỗ lực số hóa trong quản lý, khám chữa bệnh cũng giúp hệ thống xuất sắc đạt giải thưởng “Thành tựu Y khoa Việt Nam 2024 - Y tế thông minh”.

Ở tầm nhìn quốc tế, Nha Khoa Kim vinh dự là đối tác toàn cầu của Đại học Harvard, đồng thời nhận được sự đồng hành từ Quỹ ABC Impact (Temasek và Temasek Trust, Singapore), tạo nền móng vững chắc cho hệ thống quản trị minh bạch và phát triển bền vững.

10 năm đồng hành và hành trình tiếp nối

Bước qua cột mốc 1 thập kỷ, Nha Khoa Kim tiếp tục hướng đến mục tiêu nâng tầm tiêu chuẩn điều trị, đẩy mạnh ứng dụng y tế thông minh và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ nha khoa chuẩn quốc tế cho người dân.

Bởi sau cùng, giá trị cốt lõi của hành trình này không chỉ nằm ở quy mô hay những thành tựu đạt được, mà chính là sự an tâm và những nụ cười khỏe mạnh của cộng đồng được vun đắp qua từng ngày.

Nha Khoa Kim Hệ thống 33 phòng khám trên toàn quốc Hotline: 1900 6899 Website: nhakhoakim.com

BẠCH KIM