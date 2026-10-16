Cấp cứu kịp thời ngư dân bị rối loạn tiền đình khi đang khai thác hải sản trên biển

Ngư dân bị rối loạn tiền đình cấp khi khai thác hải sản trên ngư trường Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đã được các bác sĩ quân y đảo Song Tử Tây cấp cứu, điều trị kịp thời.

Ngày 16-10, Bệnh xá đảo Song Tử Tây, thuộc Đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), tiếp nhận và điều trị ngư dân N.V.T. (47 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) bị rối loạn tiền đình cấp khi đang khai thác hải sản trên biển.

Đưa ngư dân bị rối loạn tiền đình đến Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu

Ngư dân T. là thuyền viên tàu cá BĐ 98756, do ông Phạm Văn Hiệp (sinh năm 1980) làm thuyền trưởng, xuất phát từ cảng Quy Nhơn ngày 6-10.

Khoảng 6 giờ ngày 16-10, khi tàu đang hoạt động cách đảo Song Tử Tây khoảng 10 hải lý về phía nam, ông T. xuất hiện triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, mất phương hướng, run chân tay. Sau nhiều giờ nghỉ ngơi nhưng không thuyên giảm, đến 12 giờ cùng ngày, ông được đưa vào bệnh xá đảo cấp cứu.

Bệnh nhân được thăm khám, chữa trị kịp thời

Qua thăm khám, các y, bác sĩ tiến hành điều trị theo phác đồ rối loạn tiền đình cấp. Sau điều trị, sức khỏe bệnh nhân bước đầu cải thiện và tiếp tục được theo dõi tại bệnh xá.

TIẾN THẮNG