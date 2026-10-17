Tự ý tiêm thuốc, người bệnh vảy nến gặp biến chứng

Sau khi tự tiêm thuốc không phù hợp, người đàn ông 60 tuổi mắc vảy nến gần 20 năm bị tổn thương da lan rộng, kèm suy tuyến thượng thận do thuốc.

Tổn thương da loang rộng ở bệnh nhân vảy nến. Ảnh: NGỌC DUNG

BS Quách Thị Hà Giang, Trưởng khoa Bệnh da tự miễn và Vảy nến, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, người đàn ông 60 tuổi này từng được chẩn đoán vảy nến thể mảng. Ban đầu, tổn thương chỉ khu trú ở một số vùng da và bệnh ổn định sau điều trị. Tuy nhiên, người bệnh không tái khám định kỳ mà tự đi tiêm thuốc ở nơi khác.

Sau tiêm, tổn thương da nhanh chóng thuyên giảm nhưng sau đó tái phát, các mảng đỏ dày, bong vảy lan rộng ở đầu, mặt, tay chân và thân mình.

Mới đây, khi đến bệnh viện thăm khám và xét nghiệm, bác sĩ ghi nhận người bệnh có tình trạng suy tuyến thượng thận do thuốc, nghi liên quan việc sử dụng corticoid toàn thân không phù hợp. Bệnh nhân phải nhập viện điều trị.

Người bệnh vảy nến cần được theo dõi lâu dài theo hướng dẫn của bác sĩ. Ảnh: NGỌC DUNG

Theo BS Quách Thị Hà Giang, tự ý sử dụng thuốc, kể cả các bài thuốc dân gian hoặc thuốc truyền miệng chưa được kiểm chứng, là sai lầm thường gặp ở người mắc vảy nến. Việc điều trị không đúng cách có thể khiến bệnh khó kiểm soát, tổn thương lan rộng, thậm chí xuất hiện các thể bệnh nặng. Một số loại thuốc còn có thể gây tác dụng không mong muốn trên gan, thận hoặc làm rối loạn điện giải.

Vảy nến là bệnh viêm mạn tính, có thể đi kèm các bệnh lý khác và ảnh hưởng đến chất lượng sống. BS Quách Thị Hà Giang cho biết, điều trị vảy nến cần cá thể hóa theo mức độ bệnh, vị trí tổn thương, chất lượng sống và khả năng chi trả. Các phương pháp gồm thuốc bôi, quang trị liệu, thuốc toàn thân, thuốc sinh học và thuốc điều trị đích. Với trường hợp bệnh nặng hoặc không đáp ứng điều trị thông thường, thuốc sinh học có thể được cân nhắc, dù chi phí vẫn là rào cản với một số người bệnh.

Bác sĩ khuyến cáo người bệnh vảy nến cần tuân thủ điều trị, tái khám đúng hẹn, không tự ý dùng, tiêm, ngừng hoặc đổi thuốc. Khi có dấu hiệu bất thường, đặc biệt đau, sưng khớp, cần báo bác sĩ để được đánh giá và xử trí kịp thời.

Bên cạnh điều trị, sự thấu hiểu của gia đình và cộng đồng cũng có ý nghĩa với người mắc vảy nến, nhất là những người trẻ dễ mặc cảm vì tổn thương da. Ngày Vảy nến Thế giới 29-10 năm nay mang thông điệp “Look Beyond My Skin” (Hãy nhìn xa hơn làn da của tôi), kêu gọi cộng đồng quan tâm đến những khó khăn mà người bệnh phải đối mặt, giảm kỳ thị và nâng cao sự thấu hiểu đối với căn bệnh này.

Khám miễn phí cho người bệnh vảy nến Nhân Ngày Vảy nến Thế giới, Phòng khám chuyên đề vảy nến và bệnh tự miễn tại Khoa Điều trị nội trú ban ngày, Bệnh viện Da liễu Trung ương, tổ chức thăm khám miễn phí cho người bệnh vảy nến từ ngày 26 đến 30-10. Người bệnh có thể liên hệ tổng đài 1900 6951 để xác nhận lịch khám và hướng dẫn đăng ký trước khi đến.

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NGỌC DUNG