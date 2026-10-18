Mở rộng liên kết, tăng sức cạnh tranh du lịch miền Trung

Tham gia ngày hội có hơn 850 đơn vị cung ứng và mua dịch vụ du lịch trong nước, quốc tế, cùng hơn 1.500 đại biểu.

Điểm nhấn của ngày hội là hoạt động kết nối giao thương B2B diễn ra ngày 18-10. Thông qua các cuộc gặp trực tiếp, doanh nghiệp có điều kiện tìm hiểu nhu cầu thị trường, trao đổi sản phẩm và xây dựng chương trình hợp tác đưa khách đến Đà Nẵng cũng như các điểm đến Việt Nam.

Không gian kết nối giao thương B2B. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bên cạnh đó, từ ngày 16 đến 19-10, DITF 2026 còn có các hội thảo chuyên đề, trưng bày sản phẩm, workshop giới thiệu dịch vụ và chương trình khảo sát thực tế dành cho đối tác quốc tế. Việc kết hợp kết nối doanh nghiệp với trải nghiệm điểm đến được kỳ vọng giúp đối tác đánh giá năng lực cung ứng, chất lượng dịch vụ, từ đó phát triển các chương trình du lịch phù hợp với nhu cầu thị trường.

Các đơn vị ký kết hợp tác Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đà Nẵng có nhiều lợi thế về hạ tầng, hệ thống nghỉ dưỡng biển cao cấp, du lịch MICE, golf và khả năng kết nối chuỗi di sản miền Trung với Hà Nội, TPHCM. Ngày hội là cơ hội để chuyển hóa những lợi thế điểm đến thành giá trị thương mại, tạo hiệu quả kinh doanh thực chất cho doanh nghiệp.

Bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhận định, du lịch toàn cầu và Việt Nam đang chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng trải nghiệm, đa dạng hóa thị trường, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển bền vững. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, tài nguyên và lợi thế sẵn có chưa đủ để tạo sức cạnh tranh, điều quan trọng là khả năng kết nối thị trường, tổ chức chuỗi sản phẩm đồng bộ và xây dựng những trải nghiệm khác biệt.

XUÂN QUỲNH