TP Cần Thơ: Hàng ngàn người dân dự chương trình nghệ thuật “Lời Người vang mãi núi sông”

Tối 2-9, tại 3 điểm cầu: Công viên Tây Đô (phường Hưng Phú), Công viên Xà No (phường Vị Tân) và Khu Đô thị 5A (phường Phú Lợi), Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức chương trình nghệ thuật “Lời Người vang mãi núi sông” kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ và hai tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang trước đây; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, cùng hàng ngàn người dân trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu tham dự chương trình

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ và hai tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang trước đây; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, cùng hàng ngàn người dân trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Cần Thơ phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Cần Thơ, ôn lại mốc son lịch sử của mùa thu cách mạng 1945, khẳng định thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám là kết tinh sức mạnh yêu nước, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh: 80 năm qua, tinh thần cách mạng ấy vẫn là nguồn sức mạnh to lớn để dân tộc ta vượt qua khó khăn, giành nhiều thắng lợi vẻ vang.

Hình ảnh người dân TP Cần Thơ đến tham dự chương trình

Hàng ngàn người dân TP Cần Thơ đã đến tham gia chương trình

Chương trình nghệ thuật mang đến cho công chúng nhiều tiết mục đặc sắc, với các ca khúc hào hùng như Nam Bộ kháng chiến, Tầm Vu, Hò kéo pháo, Đường Hồ Chí Minh trên biển, Đường lên phía trước, Bác đang cùng chúng cháu hành quân;….

Hàng ngàn người dân TP Cần Thơ đã đến tham gia chương trình

Khép lại đêm diễn, màn pháo hoa rực rỡ tại 3 điểm cầu vào lúc 21 giờ 15 phút đã tạo nên không khí tưng bừng, để lại nhiều xúc động trong lòng người dân thành phố.

VĨNH TƯỜNG