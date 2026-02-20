Đón 93 chuyến bay, Phú Quốc xác lập mốc lịch sử

Trong 93 chuyến bay đến Phú Quốc ngày 18-2 (mùng 2 Tết), có 47 chuyến nội địa và 46 chuyến quốc tế.

Khách quốc tế làm thủ tục tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc

Chiều 20-2, lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc (tỉnh An Giang) thông tin, du lịch Phú Quốc đã xác lập cột mốc lịch sử ngay trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, với con số kỷ lục 93 chuyến bay và gần 17.000 lượt du khách đến bằng đường hàng không trong ngày 18-2 (mùng 2 Tết).

Đây là một trong những ngày có lưu lượng hành khách cao nhất từ trước đến nay, minh chứng rõ nét cho đà bứt tốc mạnh mẽ của du lịch đảo Ngọc.

Lượng hành khách đến Phú Quốc tăng mạnh

Sự tăng trưởng diễn ra đồng đều và mạnh mẽ ở cả hai thị trường trọng điểm.

Cụ thể, lượng du khách nội địa đạt 8.899 lượt; còn khách quốc tế xác lập một cột mốc ấn tượng khi đạt tới 7.743 lượt trong kỳ nghỉ.

Du khách xem pháo hoa trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại đặc khu Phú Quốc

Những con số trên là minh chứng cho việc Phú Quốc đang trở thành điểm đến ưu tiên của thị trường quốc tế tin tưởng lựa chọn đến vui chơi, nghỉ dưỡng, đón năm mới.

NAM KHÔI