Sáng 27-8, tại Bảo tàng TP Cần Thơ, Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ đã khai mạc Triển lãm ảnh “80 năm – Cần Thơ tự hào phát triển vươn xa” và trưng bày Chuyên đề “Hoa của đất” qua bộ sưu tập gốm Nam bộ.

Khách tham quan tại triển lãm

Triển lãm là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025). Triển lãm gồm 80 ảnh giới thiệu khái quát dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đã đứng lên phá tan xiềng xích của thực dân, lật đổ chế độ phong kiến, lập ra chính quyền cách mạng trên toàn quốc.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ, triển lãm nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần hào khí Cách mạng tháng Tám; đồng thời, cỗ vũ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững niềm tin với Đảng, đồng hành đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Bên cạnh đó, triển lãm giới thiệu đến khách tham quan một số hình ảnh về quân, dân Cần Thơ trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ thành quả cách mạng; những thành tựu nổi bật trong xây dựng và phát triển TP Cần Thơ.

Không gian trưng bày gốm Nam bộ

Riêng không gian Trưng bày Chuyên đề “Hoa của đất”, Bảo tàng TP Cần Thơ phối hợp với các tổ chức, cá nhân thực hiện, giới thiệu đến khách tham quan hơn 200 ảnh tư liệu, hiện vật gốm xưa ở Nam bộ. Các hiện vật gốm đa dạng loại hình, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt trong đời sống, là những tác phẩm mỹ thuật có giá trị cao. Trưng bày chuyên đề sẽ kéo dài đến ngày 1-12-2025.

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu tham quan thưởng lãm và giao lưu, tìm hiểu của du khách, trong khuôn viên của Bảo tàng TP Cần Thơ còn có không gian trưng bày gốm Nam bộ do một số nhà sưu tập ở Cần Thơ thực hiện, với hơn 80 hiện vật về các sưu tập gốm dân dụng, gốm mỹ nghệ trang trí sân vườn… sẽ phục vụ khách tham quan đến ngày 31-8.

VĨNH TƯỜNG