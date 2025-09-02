Du lịch sinh thái sông nước Cửu Long hút khách dịp lễ 2-9

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, nhiều điểm đến tại ĐBSCL trở thành lựa chọn hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Không chỉ tham quan, thưởng thức ẩm thực dân dã, du khách còn được hòa mình vào đời sống của người dân địa phương.

Từ chợ nổi Cái Răng tấp nập ghe thuyền ở Cần Thơ đến Xứ Dừa – vùng đất giàu bản sắc văn hóa miệt vườn của Vĩnh Long mới, hay những cù lao xanh mát trĩu quả tại Đồng Tháp… đều mang đến trải nghiệm đặc sắc, đậm đà hồn quê sông nước.

Du khách thích thú trải nghiệm tại chợ nổi Cái Răng. Ảnh: CAO PHONG

Mỗi ngày, chợ nổi Cái Răng đón hàng ngàn lượt khách đến tham quan dịp lễ 2/9. Trong những ngày này, chợ nổi Cái Răng trở nên nhộn nhịp hơn. Từ 5 giờ sáng, tại các bến tàu du lịch ở bến Ninh Kiều, du khách xuất phát đi chợ nổi. Hàng chục chuyến tàu du lịch tấp nập đưa khách tham quan chợ nổi.

Xuất phát từ bến Ninh Kiều, tàu chạy khoảng 7km trên sông Cần Thơ là đến chợ nổi Cái Răng. Đi trên sông nước Cần Thơ, du khách được ngắm 3 cây cầu Quang Trung, Hưng Lợi và Cái Răng. Vừa qua cầu Cái Răng, cảnh sinh hoạt sôi động của nhịp sống thương hồ sẽ mở ra trước mắt du khách. Theo các hãng lữ hành và bến tàu, lượng khách đi chợ nổi Cái Răng dịp nghỉ lễ tăng gần gấp đôi so với ngày thường.

Ảnh: CAO PHONG

Ảnh: CAO PHONG

Ảnh: CAO PHONG

Khách đến chợ nổi thường chọn trải nghiệm ăn sáng lênh đênh trên sông, mang đến một cảm giác thanh bình của sông nước miền Tây trong dịp nghĩ lễ Quốc khánh 2-9.



Không ồn ào, náo nhiệt, du lịch sinh thái miền sông nước Cần Thơ lại chinh phục du khách bằng khung cảnh xanh mát, không khí trong lành và những trải nghiệm mang đậm chất miệt vườn. Từ Làng du lịch Mỹ Khánh, vườn cò Bằng Lăng, đến các vườn trái cây ở Phong Điền… đâu đâu cũng rộn ràng tiếng cười. Du khách thích thú khi được tự tay tát mương bắt cá, chèo xuồng giữa rạch nhỏ, thưởng thức món ăn dân dã, cùng hòa mình vào những giai điệu đờn ca tài tử ngọt ngào. Không chỉ tham quan, nhiều người còn chọn trải nghiệm homestay cùng bà con địa phương, cảm nhận trọn vẹn sự chân chất, mến khách của miền Tây.

Xứ Dừa, Vĩnh Long đang trở thành tâm điểm trong bức tranh phát triển du lịch văn hóa sinh thái. Bà Nguyễn Như Huyền, Phó Giám đốc Kinh doanh và tiếp thị Bến Tre Riverside Resort (phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long) cho biết: việc sáp nhập ba tỉnh Vĩnh Long - Bến Tre - Trà Vinh mở ra dư địa phát triển lớn, định vị Xứ Dừa là vùng du lịch văn hóa miệt vườn. Các đơn vị đưa vào sản phẩm mang “chất riêng” nơi đây.

Một trong những sản phẩm mới đầy tâm huyết là tour “Một thoáng Hàm Luông” – hành trình trở về miền ký ức, tái hiện đời sống dân dã ven sông Hàm Luông. Du khách được hòa mình vào khung cảnh sông nước thanh bình với những con đường làng quanh co rợp bóng dừa, thưởng thức những món ăn đặc trưng như cơm dừa, cá bống kho nước dừa, bánh xèo củ hũ dừa. Không chỉ ngắm cảnh, du khách còn tham gia hái dừa, chèo xuồng ba lá, làm bánh, nghe đờn ca tài tử… để không chỉ “xem” mà còn “sống” trong không gian văn hóa miệt vườn. “Một thoáng Hàm Luông” không chỉ mở ra cơ hội phát triển bền vững cho du lịch Xứ Dừa, mà còn góp phần định hình thương hiệu du lịch Vĩnh Long mới – hiền hòa, đậm đà bản sắc trong lòng đồng bằng.

Trở lại Đồng Tháp, một trong những điểm nhấn được nhiều du khách lựa chọn là cù lao Thới Sơn nằm ở hạ lưu sông Tiền. Nơi đây phủ xanh bởi những vườn cây ăn trái trĩu quả trên diện tích hơn 1.200 ha.

Du khách tham quan cồn Thới Sơn. Ảnh: NGỌC PHÚC

Ngồi xuồng ba lá men theo dòng kênh rạch uốn lượn, du khách như được trở về với không gian sông nước thanh bình, hai bên là rặng bần, hàng dừa nước và vườn cây nối tiếp nhau. Không chỉ có cảnh sắc, du khách còn được trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng: thưởng thức trà mật ong thơm ngọt, tìm hiểu cách làm kẹo dừa, làm cốm và lắng nghe giai điệu đờn ca tài tử ngân vang giữa không gian miệt vườn.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang, thời gian qua, hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch đã được triển khai đa dạng và hiệu quả. Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025, Đồng Tháp đã đón hơn 4,3 triệu lượt khách, trong đó có gần 363 ngàn lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch ước đạt hơn 2.800 tỷ đồng.

TÍN HUY - CAO PHONG - TUẦN QUANG - NGỌC PHÚC