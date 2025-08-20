Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp): Tất bật xuống giống phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026

Những ngày này, làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) bước vào mùa vụ mới với khí thế khẩn trương. Nông dân nơi đây chủ động xuống giống hàng chục ngàn chậu hoa, chuẩn bị phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Với hơn 100 năm hình thành và phát triển, làng hoa Sa Đéc được xem là “thủ phủ hoa kiểng” của miền Tây Nam bộ. Cứ mỗi độ gần cuối năm, không khí lao động tại các nhà vườn lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Năm nay, công tác chuẩn bị càng thêm gấp rút bởi vừa phục vụ Tết Nguyên đán, vừa hướng đến Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 dự kiến diễn ra ngay trong mùa xuân 2026.

Tại phường Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), gia đình anh Lê Hoàng Minh đã xuống giống khoảng 20.000 chậu hoa hồng các loại. Theo anh Minh, thị trường năm nay vẫn tập trung vào những giống hoa chủ lực dễ tiêu thụ, song bên cạnh đó, những giống mới như siêu nụ hồng cũng được kỳ vọng sẽ tạo sức hút.

Cũng tại làng hoa Sa Đéc, hộ gia đình Trần Thị Hường (phường Sa Đéc), cho biết đã có đơn hàng cho cả Festival và tết. Gia đình chị chủ yếu tập trung vào cúc mâm xôi, vạn thọ, mào gà - những loại hoa truyền thống vốn được người tiêu dùng ưa chuộng. “Ngay từ đầu tháng 8, chúng tôi đã tất bật ủ phân, gieo giống để kịp tiến độ. Cả làng hoa, ai cũng đang chạy đua với thời gian”, chị Hường chia sẻ.

Tuy nhiên, không phải nhà vườn nào cũng thuận lợi. Anh Nguyễn Văn Hùng, một nông dân trồng hơn 3.000 giỏ hoa, cho hay giá phân rơm đang tăng cao do khan hiếm nguồn rơm mục. “Chi phí đầu vào đội lên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm. Đây là điều bà con rất lo lắng khi vụ hoa tết là nguồn thu lớn nhất trong năm”, anh Hùng nói.

Ở quy mô hợp tác xã, ông Đặng Văn Giàu, Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa kiểng Tân An, thông tin, năm nay tổ hợp tác đã xuống giống khoảng 300.000 chậu hoa kiểng. Điểm nhấn được kỳ vọng là cúc mâm xôi bảy màu, đặc biệt hai màu hồng và đỏ vốn được khách hàng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng.

Theo Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Sa Đéc, tổng diện tích sản xuất hoa kiểng toàn phường hiện gần 1.000ha, phục vụ nhu cầu thị trường quanh năm cũng như xuất khẩu. Riêng vụ tết năm nay, diện tích xuống giống ước khoảng 100ha, tương đương năm trước. Đến nay, bà con đã gieo trồng hơn 30ha cúc truyền thống và cúc mâm xôi vàng - những giống hoa chủ lực của làng nghề.

Phó Chủ tịch UBND phường Sa Đéc Huỳnh Anh Điền cho biết: “Chính quyền đã giao cho các ngành chuyên môn phối hợp cùng bà con để đảm bảo cả khâu trồng lẫn tiêu thụ hoa. Mục tiêu là mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho người trồng và góp phần thành công cho Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 cũng như Tết Nguyên đán 2026”.

Không chỉ đơn thuần là vụ mùa quan trọng, mùa hoa năm nay còn mang nhiều kỳ vọng: quảng bá thương hiệu Làng hoa Sa Đéc, mở rộng thị trường tiêu thụ và góp phần thúc đẩy du lịch địa phương. Với sự chuẩn bị chu đáo từ chính quyền và nông dân, Sa Đéc đang từng bước sẵn sàng để khoe sắc trong dịp Tết cổ truyền và lễ hội hoa sắp tới.

